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'da sayısı arttı

yönetimi, ülkede yeni tip (Kovid-19) vaka sayısının 511'e yükseldiğini duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.3.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 17:55 ABONE OL
Suudi Arabistan'da coronavirüs sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali düzenlediği basın toplantısında, 119 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 511'e yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının 23 bin kişiye test yaptığını ve vaka sayısının artabileceğini ifade eden Ali, virüse yakalananlardan 17'sinin iyileştiğini kaydetti.

Sözcü Ali, virüse yakalanma sebeplerinin başında, kalabalık ortamlarda bulunmama ve sosyal mesafenin korunması yönündeki talimatlara uyulmamasının geldiğini sözlerine ekledi.

Dün Suudi Arabistan'da vaka sayısı 392 olarak açıklanmıştı.

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Suudi Arabistan'da coronavirüs sayısı arttı
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