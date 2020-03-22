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Yine şaşırtmadılar! Türk Tabipler Birliği'nden skandal açıklama

Yaptığı skandal açıklamalarla sürekli tepkilerin hedefi haline gelen Türk Tabipler Birliği yine şaşırtmadı. 'nin geliştirdiği test kiti için karalama kampanyası başlatan skandal bir açıklamaya imza attı. Geliştirilen koronavirüs kiti için sosyal medyadan mesaj yayınlayan TTB: "İnsan yaşamı her şeyden önce gelir. Başarı yerli test icat etmek değil, gereksinim duyan yurttaşlarına yaygın test uygulayabilmektir." dedi

Giriş Tarihi: 22.3.2020 09:52 ABONE OL
Yine şaşırtmadılar! Türk Tabipler Birliği'nden skandal açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi(salgın) olarak kabul ettiği koronavirüsle mücadele için Türkiye'de de en başından beri gerekli tüm önlemler alınıyor, uyarılar yapılıyor.

YERLİ TEST KİTİ HAZIR

Virüsün tespiti için gereken test kiti de yerli imkanlarla geliştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bu önemli gelişmeyi TBMM Genel Kurulu'nda duyurdu.

TTB BUNDAN DA RAHATSIZ

Ne var ki, Türk Tabipleri Birliği, devletin ortaya koyduğu her faydalı icraatte olduğu gibi, bu gelişmeyi de önemsizleştirme çabasında.

Sosyal medyadan "İnsan yaşamı her şeyden önce gelir. Başarı yerli test icat etmek değil, gereksinim duyan yurttaşlarına yaygın test uygulayabilmektir." paylaşımı yapan TTB, yerli kitin, ekonomik olarak daha uygun olması ve testlerini daha hızlı bir şekilde şüpheli vatandaşlara uygulanması amacıyla geliştirildiği gerçeğini ya bilmiyor, ya da görmezden geliyor.

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Yine şaşırtmadılar! Türk Tabipler Birliği'nden skandal açıklama
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