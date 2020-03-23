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’den ile ilgili korkutan açıklaması geldi! Nisan ve Mayıs ayında her şey daha kötü olacak

Dünyanın teyakkuza geçtiği salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünya üzerinde etkisini gösteren corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 330 binin üzerine çıktı. Toplamda 14 binden fazla insanın hayatını kaybettiği salgın ile ilgili ’den gelen son dakika açıklaması kan dondurdu. Bir televizyon programına konuk olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 ile mücadelede kaynakların hızla tükendiğini ve her şeyin daha kötü olacağını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.3.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 08:16 ABONE OL
ABD’den corona virüsü ile ilgili korkutan son dakika açıklaması geldi! Nisan ve Mayıs ayında her şey daha kötü olacak

Corona virüs salgını ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. 12 Aralık'tan bu yana hızla yayılmaya devam eden virüs, şuana kadar 330 binden fazla insanda görüldü. Toplamda 14 bin insanın hayatını kaybettiği salgın ile ilgili 'den gelen o açıklama felaketi bir kez daha gözler önüne serdi. Bir televizyon programına konuk olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 ile mücadelede kaynakların hızla tükendiğini ve her şeyin daha kötü olacağını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ABD'DEN CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ KAN DONDURAN AÇIKLAMA!

CNN televizyonuna konuk olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 ile mücadele için hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiğini belirtti ve olası felaket senaryosunu açıkladı.

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ABD’den corona virüsü ile ilgili korkutan son dakika açıklaması geldi! Nisan ve Mayıs ayında her şey daha kötü olacak
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