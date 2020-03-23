Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün kendisini corona virüs tedbiri kapsamında karantinaya almıştı. Merkel'in bugün yapılan test sonucu da açıklandı. Sonuca göre Merkel'de corona virüse rastlanmadı. Almanya Başbakanı Merkel'e geçtiğimiz hafta aşı yapan doktorda corona virüse rastlanmıştı.

Son dakika! Almanya Başbakanı Angela Merkel'in corona virüs test sonucu belli oldu | Video

KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALMIŞTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.

Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.

Angela Merkel'in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakanın yakın zamanda koronavirüs testi yaptıracağını vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü basın toplantısında ülke çapında koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması gerektiğini açıklamış, aileler ve birlikte yaşayanlar hariç 2 kişiden fazlasının bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurmuştu.