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SON DAKİKA: Wuhan kentindeki doktorun iddiaları gündeme bomba gibi düştü! " virüsü ile ilgili gerçekler söylenmezse..."

Dünya, virüsü salgını (Covid-19) ile mücadele etmeye devam ederken ajanslar tarafında da son dakika haberleri peş peşe duyuruluyor. Salgının ilk çıkış noktası olan Çin, resmi verilere göre corona virüsü büyük ölçüde durdurmayı başardı. Ancak bu durum kafalarda birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bu noktada, Çin'in Wuhan kentinde görevli olan ve corona virüsü ile mücadele eden bir doktorun iddiaları dünya gündemine adeta bomba gibi düştü. Çin Devlet Başkanı Cinping'in ziyaretine dikkat çeken doktor, tüyler ürperten bir iddiada bulundu. İşte, corona virüsü son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 08:42 ABONE OL
SON DAKİKA: Wuhan kentindeki doktorun iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Corona virüsü ile ilgili gerçekler söylenmezse...

virüsün çıkış noktası olan Çin, salgını büyük ölçüde durdurdu. Resmi verilere göre, ülkede 81 bin 439 kişide corona virüsü tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 153 olarak açıklandı. Çin'in bu denli şaşırtıcı başarısı, beraberinde birçok iddiayı da gündeme getirdi. Öyle ki, salgının merkez üssünde yayılım hızının ve ölüm oranlarının bu kadar keskin bir düşüş yaşaması akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Dünya basınında yer alan ve bölgeden bir doktorun söylediklerine dayanan haber ise, adeta şok etkisi yarattı.

WUHAN'DAKİ DOKTORDAN TÜYLER ÜRPERTEN SÖZLER

Corona virüs salgınının merkez üssü olan Çin'in Wuhan kentinde bir karantina merkezinde görevli olan ve ismi açıklanmayan doktorun söyledikleri, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Corona virüsü ile mücadele eden doktor, Çin Devlet Başkanı Cinping'in bölgeyi ziyaretine dikkat çekerken çarpıcı iddialarda bulundu. İşte, son dakika corona virüsü haberleri...

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SON DAKİKA: Wuhan kentindeki doktorun iddiaları gündeme bomba gibi düştü! "Corona virüsü ile ilgili gerçekler söylenmezse..."
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