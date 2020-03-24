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’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 123’e çıktı

'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 29 bin 56 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 123'e çıktı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 10:37 ABONE OL
Almanya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 123’e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 29 bin 56 olarak açıklandı.
Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 29 bin 56 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 123'e çıktı.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE KUZEY-REN VESTFALYA !

Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge olarak görüldü. 8 bin 224 vakanın bulunduğu bölgede, 40 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 5 bin 719 vaka ve 27 ölüm ile Bayern bölgesi takip ediyor. Son olarak da 5 bin 333 vaka ve 31 can kaybı ile Baden-Vürtemberg bölgesi geliyor. Ülkenin diğer bölgelerindeki vaka sayılarında artış görülse de can kayıplarının en çok yaşandığı bölgeler Kuzey-Ren Vestfalya, Bayern ve Baden-Vürtemberg olarak kaydedildi.

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Almanya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 123’e çıktı
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