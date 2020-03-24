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Koronavirüs ile mücadelede 150 milyar dolar sağlayabilir!

Dünyayı saran Koronavirüs kabusu için Başkanı açıklama yaptı. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Banka'nın kalkınmakta olan ülkelerin Covid-19 salgını ile mücadele etmeleri ve toparlanmalarına yardım için gelecek 15 ayda 150 milyar dolara varan kaynak sağlayabileceğini söyledi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.3.2020 14:06 ABONE OL
Dünya Bankası Koronavirüs ile mücadelede 150 milyar dolar sağlayabilir!

Malpass, G20 maliye bakanları ve merkez bsankası başkanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, G20 kreditör ülkelerinin fakir ülkelerin Covid-19 salgını ile mücadele ederken ikili borçlar için tüm ödemeleri askıya almalarına olanak vermeleri gerektiğine dikkat çekti.

IMF'DEN DE AÇIKLAMA
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katılımıyla düzenlenen telekonferans toplantısının ardından yaptığı açıklamada, birçok ülke tarafından sağlık sistemini güçlendirmek, etkilenen şirketleri ve işçileri korumak için atılan olağanüstü mali adımları, merkez bankalarının para politikalarını gevşetmelerini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

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Dünya Bankası Koronavirüs ile mücadelede 150 milyar dolar sağlayabilir!
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