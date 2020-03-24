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'dan umutlandıran gelişme! '1 numaralı hasta'dan haber var

Corona virüsün yeni merkezi olan 'da bilanço ağırlaşıyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'bini aşarken vaka sayısı da 63 bine ulaştı. İtalya'dan umutlandıran haberi de geldi. 20 Şubat'ta hastaneye başvuran ve teşhisi konulan ve '1 numaralı hasta' olarak anılan Mattia iyileşerek taburcu edildi.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 08:38 ABONE OL
İtalya'dan son dakika umutlandıran gelişme! '1 numaralı hasta'dan haber var

Corona virüsüyle ilgili 'dan haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan fakat merkez üssü İtalya'ya sıçrayan virüs nedeniyle dünya genelinde 16 bin 572 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 77 olarak açıklandı. İtalya'dan umutlandıran bir haber de geldi. 20 Şubat'ta hastaneye başvurmasının ardından teşhisi konuşan ve "1 numaralı hasta" olarak anılan 38 yaşındaki Mattia iyileşerek taburcu edildi.

İTALYA'DAKİ SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 601 kişi artarak, 6 bin 77'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

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İtalya'dan son dakika umutlandıran gelişme! '1 numaralı hasta'dan haber var
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