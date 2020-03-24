Corona virüsüyle ilgili İtalya'dan haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan fakat merkez üssü İtalya'ya sıçrayan virüs nedeniyle dünya genelinde 16 bin 572 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 77 olarak açıklandı. İtalya'dan umutlandıran bir haber de geldi. 20 Şubat'ta hastaneye başvurmasının ardından corona virüsü teşhisi konuşan ve "1 numaralı hasta" olarak anılan 38 yaşındaki Mattia iyileşerek taburcu edildi.

İTALYA'DAKİ SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 601 kişi artarak, 6 bin 77'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.