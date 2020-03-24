SON DAKİKA: Covid-19 hastası Amerikalı genç kızdan dehşet veren açıklama! “Corona virüs beni sağır bıraktı!”

ABD'li 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Julia Buscaglia, Ocak ayında taşındığı İtalya'da Covid-19 virüsünün pozitif olduğunu duyurdu. Bu salgının ne denli tehlikeli olabileceğine dair son dakika açıklamalarında bulunan genç kız, corona virüsü belirtilerinin dışında farklı semptomların ortaya çıktığını söyledi. Yeni tip adıyla Covid-19 virüsü nedeniyle; işitme, tat alma ve koklama yetilerini kaybettiğini ifade ederken öte yandan yaşadığı korkunç olayları sosyal medya hesabından paylaştı.

CORONA VİRÜSÜ POZİTİF ÇIKTI! SOSYAL MEDYADAN BÖYLE PAYLAŞTI!

Ocak ayında taşındığı İtalya'da corona virüsü kapan genç kız, yaşadığı deneyimler ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden corona virüsün bilinen belirtilerinin dışında farklı semptomları olduğunu ifade eden genç kız, test sonuçlarının pozitif çıktığını öğrendiğinde şoka girdiğini de sözlerine ekledi.

İşte o açıklamalar!