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: Covid-19 hastası Amerikalı genç kızdan dehşet veren açıklama! “ beni sağır bıraktı!”

Dünya geneline yayılan corona virüsü ile ilgili haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Öte yandan bu salgın ile ilgili mücadele devam ederken alınan tedbirler ve önlemlerin sayısı her geçen gün arttırılıyor ve tedavi çalışmaları da aynı oranda devam ediyor. Son olarak bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğuna dair 20 yaşındaki ABD'li üniversite öğrencisi yaşadığı korkunç deneyimleri anlattı. Ocak ayında taşındığı İtalya'da corona virüsü kaptığını ve bununla birlikte işitme, tat alma ve koklama yetilerinin kaybolduğunu ifade etti. Ateş, öksürük ve nefes darlığından farklı olarak kendinde ortaya çıkan belirtileri sebebiyle herkesin dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan genç kız son dakika açıklamalarında bulundu. İşte corona virüs belirtilerine dair o açıklamalar!

Giriş Tarihi: 24.3.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 14:06 ABONE OL
SON DAKİKA: Covid-19 hastası Amerikalı genç kızdan dehşet veren açıklama! “Corona virüs beni sağır bıraktı!”

ABD'li 20 yaşındaki üniversite öğrencisi , Ocak ayında taşındığı İtalya'da Covid-19 virüsünün pozitif olduğunu duyurdu. Bu salgının ne denli tehlikeli olabileceğine dair açıklamalarında bulunan genç kız, corona virüsü belirtilerinin dışında farklı semptomların ortaya çıktığını söyledi. Yeni tip adıyla Covid-19 virüsü nedeniyle; işitme, tat alma ve koklama yetilerini kaybettiğini ifade ederken öte yandan yaşadığı korkunç olayları sosyal medya hesabından paylaştı.

CORONA VİRÜSÜ POZİTİF ÇIKTI! SOSYAL MEDYADAN BÖYLE PAYLAŞTI!

Ocak ayında taşındığı İtalya'da corona virüsü kapan genç kız, yaşadığı deneyimler ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden corona virüsün bilinen belirtilerinin dışında farklı semptomları olduğunu ifade eden genç kız, test sonuçlarının pozitif çıktığını öğrendiğinde şoka girdiğini de sözlerine ekledi.

İşte o açıklamalar!

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SON DAKİKA: Covid-19 hastası Amerikalı genç kızdan dehşet veren açıklama! “Corona virüs beni sağır bıraktı!”
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