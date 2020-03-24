Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Virüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin ve vaka sayısı giderek artıyor. Son açıklanan verilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 572 oldu. Vaka sayısı da 381 bin 293'e yükseldi.

BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI

Türkiye'nin önemli tedbirler alması virüsün yayılımını da yavaşlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada corona virüsle ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'deki vaka sayısının 1529'a yükseldiğini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 37 olduğunu belirtti.

HAVALARIN ISINMASI VİRÜSÜ DURDURUR MU?

Türkiye ve dünyada konuşulan tartışılan 'sıcaklıkların artmasıyla corona virüsün ortadan kaybolacağı' iddialarıyla ilgili araştırmacılar önemli ifadeler kullandı. Bilim adamları arasında tartışma konusu olan bu iddia ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.



Peki 'sıcaklıklar virüsü ne kadar etkiler?' işte son dakika haberinin detayları…