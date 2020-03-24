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haberi: Uzmanlardan flaş açıklaması: Havalar ısınınca virüs yok olur mu?

dünya genelinde hızla yayılırken ülkeler de bu yayılımın önüne geçmek için önemli tedbirler alıyor. Virüs nedeniyle dünya çapında hayatını kaybedenleri sayısı 16 bin 572 olurken vaka sayısı da 380 bini aştı. Havaların ısınmasıyla virüsün kaybolacağı ifadeleriyle ilgili araştırmacılar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Araştırmacılar sıcak bölgelerde virüsün yayılımının yavaşladığını fakat tamamen durmadığını belirtti. Sıcaklıkların fazla olduğu bölgelerin şimdiye kadar küresel vakaların yüzde 6'sından daha azını oluşturduğu ifade edildi. İşte gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.3.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 08:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Uzmanlardan flaş corona virüsü açıklaması: Havalar ısınınca virüs yok olur mu?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüyle ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Virüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin ve vaka sayısı giderek artıyor. Son açıklanan verilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 572 oldu. Vaka sayısı da 381 bin 293'e yükseldi.

BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI

Türkiye'nin önemli tedbirler alması virüsün yayılımını da yavaşlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada corona virüsle ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'deki vaka sayısının 1529'a yükseldiğini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 37 olduğunu belirtti.

HAVALARIN ISINMASI VİRÜSÜ DURDURUR MU?

Türkiye ve dünyada konuşulan tartışılan 'sıcaklıkların artmasıyla corona virüsün ortadan kaybolacağı' iddialarıyla ilgili araştırmacılar önemli ifadeler kullandı. Bilim adamları arasında tartışma konusu olan bu iddia ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

Peki 'sıcaklıklar virüsü ne kadar etkiler?' işte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberi: Uzmanlardan flaş corona virüsü açıklaması: Havalar ısınınca virüs yok olur mu?
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