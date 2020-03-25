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ve arasında coronavirüs krizi! ABD'den Çin'e tazminat talebi

Coronavirüs salgını tüm dünyaya hızla yayılırken ve arasında ( ) polemiği giderek derinleşiyor. İki ülke salgınla mücadele için aynı safta yer almak yerine virüsü kimin yaydığı üzerinden yoğun bir tartışmaya girmiş durumda.ABD Kongresi'ne Vuhan'da ortaya çıkan salgınının Çin tarafından saklandığı gerekçesiyle soruşturma talebi içeren bir tasarı sunuldu. Tasarıda Çin’in virüsü gizlediği iddia edilirken bunun uluslararası topluma verdiği zararın belirlenmesi, salgından etkilenenler için bu ülkeden tazminat talep edilmesini sağlayan mekanizma kurulması istendi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.3.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 10:56 ABONE OL
ABD ve Çin arasında coronavirüs krizi! ABD'den Çin'e tazminat talebi

ABD Kongresine, Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Çin yönetimi tarafından saklandığı iddiasının soruşturulması talebini içeren bir tasarı sunuldu.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Vekili Elise Stefanik tarafından sunulan tasarıda, Çin'in Kovid-19'a yönelik "yetersiz ve şüpheli tutumu" da kınandı.

"Çin'in virüsü saklama girişiminin uluslararası topluma verdiği zararın belirlenmesi" istenen tasarıda, salgından etkilenenler için bu ülkeden tazminat almayı sağlayan bir mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu.

KASTEN YALAN SÖYLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Hawley, Çin Komünist Partisinin, salgın hakkında ilk günden bu yana dünyaya kasten yalan söylediğini savundu.

Hawley, "Çin yönetimi, virüsün gerçekliği konusunda aralık ayı başından beri farkındaydı ancak laboratuvarlara örnekleri yok etmelerini emretti ve doktorları sessiz kalmaya zorladı." ifadelerini kullandı.

Stefanik ise salgın sebebiyle dünyanın gördüğü zarardan Çin'in sorumlu olduğunu belirterek, "Çin'in virüsün kapsamlı ve ölümcül etkilerini ayrıntılı bir şekilde örtbas etme kararı yüzlerce Amerikalı da dahil olmak üzere binlerce insanın ölümüne yol açtı. Basitçe söylemek gerekirse, bu tasarı Çin'i sorumlu tutma çağrısıdır." dedi.

Son Dakika Haberi: Coronavirüs salgını propaganda savaşına dönüştü!

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ABD ve Çin arasında coronavirüs krizi! ABD'den Çin'e tazminat talebi
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