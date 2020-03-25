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Son dakika haberi: ’da flaş gelişmesi! Araştırma sonucunda dikkat çeken detaylar…

’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünya üzerinde akılalmaz bir hızla yayılım gösteren (KOVİD-19) ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. enfeksiyonundan Avrupa ülkeleri arasında en fazla etkilenenler birisi olan ’da yapılan saha araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İşte Fransa’dan gelen son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 19:01 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 19:04 ABONE OL
Son dakika Corona virüsü haberi: Fransa’da flaş koronavirüs gelişmesi! Araştırma sonucunda dikkat çeken detaylar…

Tüm dünyaya akıllara durgunluk verici bir hızla yayılan ve etkili olduğu ülkelerde pek ölüme neden olan corona virüsü (Kovid-19) ile ilgili ajanslara son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. John Hopkins Üniversitesi tarafından işlenen gis and data verilerine göre 20 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüse ilişkin Fransa'da yapılan bir araştırma sonucunda hazırlanan raporda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yapılan o araştırmada halkın büyük kısmının endişesi oldukça fazla. İşte son dakika coronavirüs haberine ilişkin detaylar…

SON DAKİKA CORONAVİRÜSÜ HABERİ: FRANSA'DA FLAŞ KORONAVİRÜS GELİŞMESİ!

Coronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkeleri arasında yer alan Fransa'da ölü sayısı bini geçerken yapılan bir saha araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ülke genelinde yoğun endişe hakim. Öte yandan bir huzurevinde yapılan testler sonucu çok sayıda insanda koronavirüs tespit edildi...

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Son dakika Corona virüsü haberi: Fransa’da flaş koronavirüs gelişmesi! Araştırma sonucunda dikkat çeken detaylar…
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