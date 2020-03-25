Son dakika Corona virüsü haberi: Fransa’da flaş koronavirüs gelişmesi! Araştırma sonucunda dikkat çeken detaylar…

Tüm dünyaya akıllara durgunluk verici bir hızla yayılan ve etkili olduğu ülkelerde pek ölüme neden olan corona virüsü (Kovid-19) ile ilgili ajanslara son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. John Hopkins Üniversitesi tarafından işlenen gis and data verilerine göre 20 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüse ilişkin Fransa'da yapılan bir araştırma sonucunda hazırlanan raporda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yapılan o araştırmada halkın büyük kısmının endişesi oldukça fazla. İşte son dakika coronavirüs haberine ilişkin detaylar…

SON DAKİKA CORONAVİRÜSÜ HABERİ: FRANSA'DA FLAŞ KORONAVİRÜS GELİŞMESİ!

Coronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkeleri arasında yer alan Fransa'da ölü sayısı bini geçerken yapılan bir saha araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ülke genelinde yoğun endişe hakim. Öte yandan bir huzurevinde yapılan testler sonucu çok sayıda insanda koronavirüs tespit edildi...