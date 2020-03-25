Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Fransa'da corona virüs gelişmesi! Ordu desteğe başlıyor...

SON DAKİKA: Fransa'da corona virüs gelişmesi! Ordu desteğe başlıyor...

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsüne ilişkin son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Öte yandan yaptığı açıklamada yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı ordunun da destek vermeye başlayacağını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 02:38 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 02:38 ABONE OL
SON DAKİKA: Fransa'da corona virüs gelişmesi! Ordu desteğe başlıyor...

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya akılalmaz bir hızla yayılan corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken Fransa'da salgına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüsüne karşı ordunun destek vermeye başlayacağı duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları...

ORDU GÖREVE BAŞLIYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askerlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın ile mücadelede halka ve kamu kurumlarına yardım ve katkıda bulunacağını bildirdi.

Ülkenin Mulhouse kentinde kurulan askeri hastaneyi maske takarak ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadeleye katkı sunan sağlık personeli, polis, jandarma ve memurlara özel prim ödeneceğini söyledi.

HASTANELERE YOĞUN YATIRIM
Macron, salgının yol açtığı krizi atlattıktan sonra uzun süredir sorunların yaşandığı hastanelere yoğun yatırım yapılacağı sözünü verdi.

Cuma günü Elysee Sarayı'nda koronavirüse ilişkin toplantı düzenleyeceğini duyuran Macron, ülkede "Resilience" adı verilen operasyon kapsamında askerlerin salgınla mücadelede halka ve kamu kurumlarına yardım ve katkıda bulunacağını belirtti.

Ülkede salgından en çok etkilenen kentlerden biri Mulhouse'da hastanelerde yatak kapasitesi sorunu yaşanıyor. Bu nedenle de buradaki bazı hastalar tren ve askeri uçaklarla başka kentlerdeki hastanelere taşınmıştı.

Macron'un ziyaret ettiği askeri hastane, kentteki hastanelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Fransa'da paylaşılan son resmi verilere göre salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1331'e, vaka sayısı ise 25 bin 233'e yükselmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Fransa'da corona virüs gelişmesi! Ordu desteğe başlıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA