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Haberi | sonrası endişelendiren yeni ! Hanta virüsü nedir? Nasıl bulaşır?

kaynaklı KOVİD-19 salgını yayılırken, ’den yeni bir virüs ile ilgili haberleri geliyor! Önceki gün bir otobüste yaşanan ani ölümün ardından insanlar ‘Corona virüsü sonrası yeni bir salgın mı geliyor?’ endişesine kapıldı. Çin’den gelen bilgilere göre bir adam, önceki gün hayatını kaybetti. Ölüm nedeni için araştırma yapılırken, test sonuçları işaret etti. Eski bir virüs olan hanta virüsü, farelerden insanlara bulaşıyor. Peki, corona virüsü sonrası yeniden ortaya çıkan hanta virüsü nedir ve belirtileri nelerdir? İşte bu ölümcül hanta virüsü hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 08:44 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Corona virüsü sonrası endişelendiren yeni hanta virüsü! Hanta virüsü nedir? Nasıl bulaşır?

Dünya, corona virüsü ile uğraşırken, kaynaklı yeni bir virüs nedeniyle korkutan bir ölüm haberi geldi. Pazartesi günü Çin'de ölen bir adamda alınan kan ve sürüntü örnekleri incelendi. Test sonuçlarının, için pozitif olduğu ortaya çıktı. Hanta virüsü kaynaklı bu ölümün gerçekleşmesinin ardından gözler, corona virüsü sonrası yavaş yavaş hayatın normale döndüğü Çin'e çevrildi. Uzmanlara göre hanta virüsü kaynaklı bu ölüm haberi ilk başta bir şok etkisi yarattı, ancak bu başka bir salgının gelmesinden endişelenmeniz gerektiği anlamına gelmiyor!

Peki, olay nasıl gerçekleşti ve hanta virüsü nedir?

CORONA VİRÜSÜ SONRASI KORKUTAN GELİŞME: HANTA VİRÜSÜ KAYNAKLI ÖLÜM!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Hanta virüsleri kemirgenlere yayılan bir virüs ailesidir. İngilizce yayın yapan bir Çin haber merkezi olan Global Times'a göre, Yunnan Eyaleti'nden, Shandong Eyaletine geri otobüsle seyahat eden bir adam öldü. Haber kanalı, otopside yapılan incelemelerde adamın hanta virüs için pozitif test sonucu verdiğini bildirdi. Otobüsteki diğer 32 kişi de teste sokuldu.

İşte hanta virüsü ile ilgili detaylar ve bilmeniz gerekenler…

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Son Dakika Haberi | Corona virüsü sonrası endişelendiren yeni hanta virüsü! Hanta virüsü nedir? Nasıl bulaşır?
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