Son Dakika Haberi | Corona virüsü sonrası endişelendiren yeni hanta virüsü! Hanta virüsü nedir? Nasıl bulaşır?

Dünya, corona virüsü ile uğraşırken, Çin kaynaklı yeni bir virüs nedeniyle korkutan bir ölüm haberi geldi. Pazartesi günü Çin'de ölen bir adamda alınan kan ve sürüntü örnekleri incelendi. Test sonuçlarının, hanta virüsü için pozitif olduğu ortaya çıktı. Hanta virüsü kaynaklı bu ölümün gerçekleşmesinin ardından gözler, corona virüsü sonrası yavaş yavaş hayatın normale döndüğü Çin'e çevrildi. Uzmanlara göre hanta virüsü kaynaklı bu ölüm haberi ilk başta bir şok etkisi yarattı, ancak bu başka bir salgının gelmesinden endişelenmeniz gerektiği anlamına gelmiyor!

Peki, olay nasıl gerçekleşti ve hanta virüsü nedir?

CORONA VİRÜSÜ SONRASI KORKUTAN GELİŞME: HANTA VİRÜSÜ KAYNAKLI ÖLÜM!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Hanta virüsleri kemirgenlere yayılan bir virüs ailesidir. İngilizce yayın yapan bir Çin haber merkezi olan Global Times'a göre, Yunnan Eyaleti'nden, Shandong Eyaletine geri otobüsle seyahat eden bir adam öldü. Haber kanalı, otopside yapılan incelemelerde adamın hanta virüs için pozitif test sonucu verdiğini bildirdi. Otobüsteki diğer 32 kişi de teste sokuldu.

İşte hanta virüsü ile ilgili detaylar ve bilmeniz gerekenler…