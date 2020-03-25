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Son dakika: , kabusu yaşıyor! Ölü sayısı 'i geçen İspanya corona virüsle mücadelede ’dan yardım istedi!

Son dakika haberi.. İtalya'dan sonra Avrupa'da coronavirüsten en çok etkilenen ülke oldu. 3 bin 434 ölü sayısı ile 'i geçen İspanya coronavirüsü kontrol altına almakta zorlanıyor. Binlerce vatandaşını corona virüsü nedeniyle kaybeden İspanya'dan gelen son dakika haberine göre ’dan virüs tanı kiti, suni solunum cihazı ve koruyucu ekipmanlar istendi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 16:20 ABONE OL
Son dakika: İspanya, kabusu yaşıyor! Ölü sayısı Çin'i geçen İspanya corona virüsle mücadelede NATO’dan yardım istedi!

Corona virüsü İspanya'yı vurdu. 3 bin 434 vatansaşını corona virüsü nedeniyle kaybeden İspanya adeta kabusu yaşıyor. Edinilen son dakika habere göre İspanya corona virüs ile mücadelede NATO'dan destek istedi.

VİRÜS TANI KİTİ, SUNİ SOLUNUM CİHAZI...

Korona virüsle mücadelede zorlanan İspanya, NATO'dan virüs tanı kiti, suni solunum cihazı ve koruyucu ekipmanlar istedi.Yüzlerce vatandaşını korona virüs nedeniyle kaybeden ve virüsü kontrol altına almakta zorlanan İspanya, NATO'dan yardım istedi. İspanya Silahlı Kuvvetler Başkanı Miguel Villarroya, NATO ortaklarından virüs tanı kitleri, solunum cihazları ve koruyucu ekipmanlar istediklerini açıkladı.

Korona virüs nedeniyle ölü sayısında Çin'i geçen İspanya'da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 47 bin 610'a ulaştı.

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Son dakika: İspanya, kabusu yaşıyor! Ölü sayısı Çin'i geçen İspanya corona virüsle mücadelede NATO’dan yardım istedi!
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