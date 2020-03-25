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Prens Charles'ta tespit edildi! Charles'a corona virüsü Prensi Albert'ten mi bulaştı?

ile iglili gelen haberi dünyada bomba etkisi yarattı. The Daily Telegraph'ın aktardığına göre; corona virüsü İngiliz Kraliyeti'ne sıçradı! Veliaht Prens Charles'ın testleri pozitif çıktı. Charles'ın daha önce görüştüğü ve el sıkıştığı Prensi 2.Albert'te de corona virüsü tespit edilmişti. İngiliz medyası Charles'ın risk altında olduğunu belirten açıklamalar yapmış, Kraliyet ailesinin zor günler geçirdiğini yazmıştı.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 14:27 ABONE OL
Son dakika Prens Charles'ta corona virüsü tespit edildi! Charles'a corona virüsü Monaco Prensi Albert'ten mi bulaştı?

Gelen son dakika haberine göre; İngiltere Kraliyet ailesinde koronavirüs şoku yaşanıyor. Veliaht Prens Charles'ın koronavirüs teti pozitif çıktı. Dünyada şok etkisi yaratan haberi The Daily Telegraph son dakika olarak duyurdu.

Prens Charles ve eşi Düşes Camilla'nın İskoçya'daki evlerinde karantina altına alındıkları belirtildi. Düşes'e yapılan testin negatif çıktığı bildirildi.

Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'le en son 12 Mart'ta bir araya geldiği belirtilirken, Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

İngiltere'yi kasıp kavuran koronavirüs Kraliyet ailesini de karıştırmıştı. Prens Charles ile, Monaco Prensi 2.Albert'in görüşmesi hatırlatılmış, Albert'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı vurgulanmıştı. Prense koronavirüsü Albert'in bulaştırma ihtimali ciddi şekilde seslendiriliyor.

MONACO PRENSİ İLE TOKALAŞMIŞTI

Koronavirüs dünyayı kasıp kavururken, İngiliz Kraliyet ailesinin Veliaht Prensi Charles ile Monaco Prensi 2.Albert heyetler le görüşmüştü. Albert ve Charles samimi pozlar vermiş, tokalaşmıştı. Albert'in koronavirüs test pozitif çıkınca İngiliz Kraliyet ailesi karışmış, hemen test yaptırmıştı.

İNGİLİZ BASINI PRENSİN KORONAVİRÜS OLMA İHTİMALİNİ DUYURMUŞTU

Monaco Prensi Albert'in koronavirüs olmasının ardından İngiliz Kraliyet ailesi paniklemiş, İngiliz basını Charles'in koronavirüs olabileceğini yazmıştı. İddialar günler sonra gerçekleşti. Şimdi gözler Monaco Prensi Albert'e çevrildi. Dünya virüsün Albert'ten mi bulaştığını konuşuyor.

Son dakika! Corona virüsü kraliyet ailesini karıştırdı! Testler pozitif çıktı, ülke teyakkuza geçti...

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Son dakika Prens Charles'ta corona virüsü tespit edildi! Charles'a corona virüsü Monaco Prensi Albert'ten mi bulaştı?
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