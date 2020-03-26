Corona virüsü belirtileri olmadan da bulaşabiliyor! O şehirdeki ilk 82 corona virüs vakasında 'belirtisiz bulaşma' şüphesi

(SABAH) - Corona virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü Direktörü'nün yaptığı 'En iyi önlem: Test, test, test!" açıklamasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Çeşitli ülkelerdeki yeni çalışmalar ve Massachusetts'teki koronavirüs salgını, corona virüsün bulaşma ve yayılma özellikleri ile ilgili yeni bilgileri gün yüzüne çıkardı. Corona virüsü üzerinde çalışan bilim insanları, virüsün esas olarak yüksek ateş, öksürük veya nefes almada zorluk gibi belirtiler gösteren kişiler tarafından yayıldığını vurguladı. Bu doğruysa, bu iyi bir haber, çünkü açıkça hasta olan insanlar tanımlanabilir ve izole edilebilir, bu da bir salgını kontrol etmeyi kolaylaştırır. Ancak yeni yapılan bir çalışma, corona virüsü belirtileri taşımayan bir insanın da virüsü etrafına yayabileceğini ortaya çıkardı.

"CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLER OLMADAN DA BULAŞABİLİR"

Virüsün belirtiler gösterdiği ve öksürük gibi yollarla bulaştığı biliniyordu. Ancak, ilk 82 vakanın incelendiği Massachusetts'teki çalışmalar, koronavirüs kümesinin henüz belirti göstermeyen insanlar tarafından başka insanlara bulaşabileceğini ve semptomları olmayan kişilerin önemli miktarda enfeksiyona neden olduğunu gösteriyor. Bu bölgedeki ilk 82 vakanın tespit ediliş aralıkları incelendiğinde, 1 vakanın belirti göstermeden virüsü ilk 82 kişiye bulaştırdığı düşünülüyor.