Hindistan'da cornavirüs önlemi! sokağa çıkma yasağına uymayana meydan dayağı!

Hindistan'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, Hint polisinden sopalarla dayak yedi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Hindistan'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 1 milyar 339 milyon kişinin yaşadığı ülkede söz konusu yasağa uymayarak sokağa çıkanları Hint polis sopalarla dövdü. Polisin sert müdahalesi ise tepki çekti.

Hindistan'da polisten sokağa çıkanlara sopalı feci corona virüsü dayağı kamerada | Video

3 HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sokağa çıkma yasağının Hindistan'ı virüsten korumak için alındığı belirtti. Yasağa göre, sadece sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri ve medya çalışanları sokağa çıkabilecek. Yasağın ise 3 hafta süreceği ifade edildi.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan'da koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 694 olarak duyurulurken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 olarak açıklandı.