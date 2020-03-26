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'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Orta Amerika ülkesi 'ta, yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 21:28 ABONE OL
Honduras'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Honduras basınındaki habere göre, Ulusal Risk Yönetim Sistemi (Sinager) Sözcüsü Francis Contreras, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin öldüğünü, hayatını kaybeden 60 yaşındaki erkekte "hipertansiyon" ve "kalp rahatsızlığı" bulunduğunu açıkladı.

Ülkesinde virüsün görüldüğü kişi sayısının 52'ye yükseldiğini aktaran Contreras, Kovid-19'un ölümcül bir hastalık olduğunu ve virüsle mücadelenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Nüfusu 10 milyona yaklaşan Honduras'ta geçen hafta, 29 Mart'a kadar geçerli olacak şekilde, "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Son dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı.

PERU'DA, ULUSAL ACİL DURUM 13 GÜN UZATILDI
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, düzenlediği basın toplantısında, 15 Mart'ta ilan edilen Ulusal Acil Durumun ve bu kapsamda uygulanan genel karantinanın, 13 gün daha uzatılarak, 12 Nisan'a kadar süreceğini açıkladı.

Vizcarra, ülkede 9 kişinin hayatına mal olan Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısının 580'e yükseldiğini belirterek, Ulusal Acil Durumun uzatılması kararının herkesin iyiliği göz önünde bulundurularak alındığını ifade etti.

Nüfusu 32 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Peru'da, 15 Mart'ta Ulusal Acil Durum ilan edilmiş, ülke sınırları kapatılmış ve halkın temel ihtiyaçları haricinde sokağa çıkması yasaklanmıştı.

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Honduras'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
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