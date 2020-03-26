Korsanlar 7 kişiyi kaçırdı

Orta Batı Afrika ülkesi Gabon'da korsanların Portekiz bandıralı gemiye saldırarak Ukrayna uyruklu mürettebattan 7 kişiyi kaçırdığı bildirildi. 22 Mart'ta başkent Libreville'den Togo'nun başkenti Lome'ye giden "Talia" adlı konteynır gemisi 100 km açıkta korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Korsanlar, 17 kişilik mürettebatı rehin alıp geminin kontrolünü ele geçirdi. Gabon Donanması'na ait devriye botlarının müdahalesi sonucu gemi ve mürettebattan 10 kişi kurtarıldı. Tamamı Ukrayna uyruklu 7 kişiyi ise korsanlar rehin aldı.