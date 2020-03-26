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'dan uluslararası uçuşları durdurma kararı

, korona virüs endişesi nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren tüm uluslararası uçuşların iptal edileceğini duyurdu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.3.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 12:28 ABONE OL
Rusya'dan uluslararası uçuşları durdurma kararı

Korona virüs Salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken, salgına karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Birçok ülkenin uluslarası uçuşları askıya almasının ardından, Rusya da tüm uluslararası uçuşları durdurma kararı aldığını duyurdu. Rus hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle, 27 Mart tarihinden itibaren tüm uluslararası uçuşların iptal edileceği bildirildi.
Rus havayolları Korona virüs endişesine rağmen, diğer ülkelerde bulunan vatandaşlarının tahliyesi için uçuşlarına devam ediyordu.
Rusya'da 658 kişide korona virüs tespit edilirken, 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Rusya'dan uluslararası uçuşları durdurma kararı
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