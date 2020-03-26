Son dakika corona virüsü haberi: Erkekler neden corona virüsten daha fazla etkileniyor? Raporda dikkat çeken detaylar…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından akılllara durgunluk verici bir hızla tüm dünyada yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Koronavirüsün enfekte ettiği ülkelerde yaşanan ölümlerin üzerine araştırma yapan pek çok uzman, corona virüsün kadınlara oranla erkeklerin daha fazla etkilendiği sonucuna ulaşılması sonrası hazırladıkları raporda konuya ilişkin dikkat çeken detaylara değindi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ: ERKEKLER KORONAVİRÜSTEN NEDEN DAHA FAZLA ETKİLENİYOR?

Corona virüsten kadın ve erkeklerin etkilenmesi eşit derecede muhtemel olsa da III. Carlos Sağlık Enstitüsü'nün yeni bir raporuna göre, ölüm oranı erkek hastalar arasında daha yüksek. Peki bunun sebebi ne? ...