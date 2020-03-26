Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika corona virüsü haberi: Erkekler neden corona virüsten daha fazla etkileniyor? Raporda dikkat çeken detaylar…

Son dakika haberi: Erkekler neden virüsten daha fazla etkileniyor? Raporda dikkat çeken detaylar…

Tüm dünyayı etkisi altına alarak akılalmaz bir hızla dünyaya yayılan virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinde 20 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan coronavirüsün salgın halinde enfekte ettiği ülkelerdeki ölümleri inceleyen uzmanlar erkeklerin kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini tespit ederek araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaların sonucunda hazırlanan raporda koronavirüsün neden erkekler üzerinde daha fazla etkili olduğuna ilişkin dikkat çeken detaylar yer alıyor. İşte son dakika haberine ilişkin tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 18:55 ABONE OL
Son dakika corona virüsü haberi: Erkekler neden corona virüsten daha fazla etkileniyor? Raporda dikkat çeken detaylar…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından akılllara durgunluk verici bir hızla tüm dünyada yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Koronavirüsün enfekte ettiği ülkelerde yaşanan ölümlerin üzerine araştırma yapan pek çok uzman, corona virüsün kadınlara oranla erkeklerin daha fazla etkilendiği sonucuna ulaşılması sonrası hazırladıkları raporda konuya ilişkin dikkat çeken detaylara değindi. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ: ERKEKLER KORONAVİRÜSTEN NEDEN DAHA FAZLA ETKİLENİYOR?

Corona virüsten kadın ve erkeklerin etkilenmesi eşit derecede muhtemel olsa da III. Carlos Sağlık Enstitüsü'nün yeni bir raporuna göre, ölüm oranı erkek hastalar arasında daha yüksek. Peki bunun sebebi ne? ...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika corona virüsü haberi: Erkekler neden corona virüsten daha fazla etkileniyor? Raporda dikkat çeken detaylar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA