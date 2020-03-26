Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Corona virüsü korkusuyla 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı

Son dakika haberi: korkusuyla 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı

Corona virüsüyle ilgili Amerika'nın Pensilvanya Eyaleti'nden ilginç bir son dakika haberi geldi. Hanover kasabasındaki bir markette kadın müşterilerden birinin gıda ürünlerinin üzerine kasıtlı olarak öksürdüğü tespit edildi. Çalışanların kadını hızla marketin dışına çıkarmasının ardından market sahibi bulaşabileceği korkusu ile marketindeki 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı. Polis tarafından tutuklanan kadın müşterinin corona virüsünü kasıtlı olarak yayma tehdidi gerekçesiyle terör suçundan yargılanabileceği belirtiliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.3.2020 04:14 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 04:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü korkusuyla 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki market sahibi, bir kadının yiyeceklerin üzerine kasten öksürmesi üzerine, corona virüsü bulaşabileceği korkusu ile 35 bin dolar değerindeki ürünü çöpe attı.

Hanover kasabasında bir market zincirinin ortaklarından Joe Fasula'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, kadın müşterilerden birinin gıda ürünlerinin üzerine kasıtlı olarak öksürdüğü görüntüler yer aldı.

Çalışanların hızla marketin dışına çıkardığı kadının daha sonra polis tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Market sahibi ise olayın ardından corona virüsü korkusuyla marketindeki 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı.

Hanover Emniyet Müdürü Albert Walker, akli dengesinin yerinde olup olmadığının netleşmesinin ardından kadın hakkında suç duyurusunda bulunmayı planladıklarını belirtti.

Market sahibi Fasula, kadına Kovid-19 testi yapılması gerektiğini belirtti.

ABD'DE VİRÜSÜ YAYMA TEHDİDİ ''TERÖR SUÇU''

Amerikan Adalet Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklama ile corona virüsünü kasıtlı olarak yayan insanların terörizm ile suçlanabileceğini doğruladı.

Hafta başında New Jersey'de bir market çalışanının yüzüne kasten öksüren ve corona virüsü taşıdığını iddia eden bir kişinin ''terör tehdidi'' oluşturmaktan ceza aldığı öğrenildi.

Diğer taraftan, Missouri eyaletinde bir gencin de benzer bir hareketi yüzünden hafta başında terör suçu işlemekten suçlu bulunduğu bilgisi yerel gazete haberlerinde yer bulmuştu.

Amerikan Adalet Bakanlığına göre, virüs bir ''biyolojik ajan'' kriteri ile örtüşüyor ve onu yaymak veya ''Kovid-19'u Amerikalılara karşı bir silah olarak kullanmak'' terör tehdidi olarak kabul ediliyor.

İNGİLTERE'Yİ AYAĞA KALDIRAN CORONA VİRÜSÜ GELİŞMESİ! İKİ KIZ KARDEŞ TATİLE GİTMİŞTİ, SONRASI KABUS… 2015 YILINDA YAYINLANAN BELGESEL DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU! CORONA VİRÜS GİZLİ LABORATUVARLARDA…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Corona virüsü korkusuyla 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA