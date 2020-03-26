SON DAKİKA HABERİ: Corona virüsüne yakalanan hamile kadının feryadı gündeme oturdu! Üç çocuk annesi kadın böyle yalvardı!

İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Karen Mannering isimli altı buçuk aylık hamile ve üç çocuk annesi kadın corona virüsle mücadelesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Covid-19 nedeniyle zatürreye yakalanan kadın, hastanede tedavi altında iken sosyal medyadan bir video paylaştı. Nefes almakta ve konuşmakta güçlük çektiği görülen kadın, corona virüsü salgınının ciddiye alınması gerektiğini, insanların evden dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı. Doğmamış bebeğinin hayatından endişe eden annenin feryadı herkesi hüzne boğdu. Gözyaşlarına engel olmaya çalışan kadın hastalığı nereden kaptığını bilmediğini ancak çok hasta olduğunu sözlerine ekledi.

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