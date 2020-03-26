Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Corona virüsüne yakalanan hamile kadının feryadı gündeme oturdu! Üç çocuk annesi kadın böyle yalvardı!

HABERİ: Corona virüsüne yakalanan hamile kadının feryadı gündeme oturdu! Üç çocuk annesi kadın böyle yalvardı!

Corona virüsüne ilişkin tüm dünyadan haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak; corona virüsüne nasıl yakalandığını bilmeyen üç çocuk annesi hamile kadının yakarışları gündeme oturdu. Altı buçuk aylık hamile olan 39 yaşındaki , hastane yatağından yaptığı paylaşım ile gündeme oturdu. Nefes almakta zorluk çeken , yaşadıklarını anlatırken "Dışarı çıkmanıza değmez" ifadelerini kullandı. Öte yandan insanları dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları yönünde uyaran kadın doğmamış bebeğinin hayatı için endişe ettiğini de sözlerine ekledi. 'nin Kent şehrinde yaşayan Karen'ın sosyal medya paylaşımı gündeme otururken video boyunca konuşmakta güçlük çekmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte son dakika corona virüs haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 26.3.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 15:21 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Corona virüsüne yakalanan hamile kadının feryadı gündeme oturdu! Üç çocuk annesi kadın böyle yalvardı!

'nin Kent şehrinde yaşayan 39 yaşındaki isimli altı buçuk aylık hamile ve üç çocuk annesi kadın corona virüsle mücadelesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Covid-19 nedeniyle zatürreye yakalanan kadın, hastanede tedavi altında iken sosyal medyadan bir video paylaştı. Nefes almakta ve konuşmakta güçlük çektiği görülen kadın, corona virüsü salgınının ciddiye alınması gerektiğini, insanların evden dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladı. Doğmamış bebeğinin hayatından endişe eden annenin feryadı herkesi hüzne boğdu. Gözyaşlarına engel olmaya çalışan kadın hastalığı nereden kaptığını bilmediğini ancak çok hasta olduğunu sözlerine ekledi.

İşte son dakika haberinin detayları!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Corona virüsüne yakalanan hamile kadının feryadı gündeme oturdu! Üç çocuk annesi kadın böyle yalvardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA