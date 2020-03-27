İran’dan gelen son dakika haberi şoke etti: Corona virüsü hastalarına iyileşeceksiniz diye…

Corona virüsünün en çok hasar verdiği ülkelerden bir tanesi olan İran'dan gelen son dakika haberi şoke etti. İran'da Murtaza Kohinsal isimli bir kişinin Peygamber'den geldiğini söylediği kokuyu koronavirüs hastalarına iyileşeceksiniz diye koklattığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra Kohinsal hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

HASTALARA ESANS KOKLATTI

İran medyasında çıkan habere göre Anzali kentinde koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye giden Kohinsal, hastalara esans koklatarak bu şekilde iyileşeceklerini ifade edip ümit verdi.