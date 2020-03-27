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’dan gelen haberi şoke etti: hastalarına iyileşeceksiniz diye…

salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan ’dan şoke eden haberi geldi. İran’da Peygamberden geldi diye esans koklatarak corona virüsü hastalarını iyileştireceğini söyleyen ancak hastalığın daha da yayılmasına neden olan Murtaza Kohinsal hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 15:02 ABONE OL
İran’dan gelen son dakika haberi şoke etti: Corona virüsü hastalarına iyileşeceksiniz diye…

Corona virüsünün en çok hasar verdiği ülkelerden bir tanesi olan 'dan gelen haberi şoke etti. İran'da Murtaza Kohinsal isimli bir kişinin Peygamber'den geldiğini söylediği kokuyu koronavirüs hastalarına iyileşeceksiniz diye koklattığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra Kohinsal hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

HASTALARA ESANS KOKLATTI

İran medyasında çıkan habere göre Anzali kentinde koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye giden Kohinsal, hastalara esans koklatarak bu şekilde iyileşeceklerini ifade edip ümit verdi.

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İran’dan gelen son dakika haberi şoke etti: Corona virüsü hastalarına iyileşeceksiniz diye…
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