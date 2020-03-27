Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisi için umutlandıran açıklama! Corona virüsü tedavisi ve aşısı bulundu mu?

Son dakika haberi: için umutlandıran açıklama! tedavisi ve aşısı bulundu mu?

ile ilgili tüm dünya tarafından yakından takip edilmeye devam edererken uzmanlar tarafından yapılan çalışmalardan umut veren haberler geliyor. Son olarak Columbia Üniversitesi bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Ian Lipkin bir televizyon programına katılarak yapıtığı açıklamada iyileşen hastalardan alınan kanın plazması ile tedavisi ile ilgili yapılan çalışmaların olumlu yönde sonuç verdiğini duyurdu. Salgının tedavisinde şimdilerde üzerinde en çok durulan bu çalışmanın hastalarda denenmeye başladığı da duyurulmuştu. Columbia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Ian Lipkin salgının aşısı bulununcaya kadar bu tedavi yönteminin çok büyük bir çözüm olacağını bildirdi. İşte corona virüsü tedavisi için gelen son dakika haberleri ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 19:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisi için umutlandıran açıklama! Corona virüsü tedavisi ve aşısı bulundu mu?

için tüm dünyada çalışmalar hızla devam ederken umutlandıran bir son dakika haberi geldi. Columbia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Ian Lipkin yaptığı açıklamada şimdilerde birçok uzmanın koronavirüsünün ilacı olduğunu düşündüğü iyileşen vakalardan alınacak kanın plazmasının hasta vakalara aktarılması yönteminin olumlu sonuçlandığını bildirdi. Dr. Lipkin, virüsle savaşmanın yeni bir yolunu keşfetmek için Ocak ayında Çin'e gittiğini ve yakın zamanda kan plazması tedavisi alan hastalar üzerinde araştırma yaptığını belirtirken bu yöntemin aşının bulunacağı zamana kadar çok yararlı bir çözüm olacağını vurguladı. İşte Columbia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Ian Lipkin tarafından yapılan açıklama ve son dakika tedavisi için yaşanan o gelişmeler…

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ İÇİN UMUT VEREN AÇIKLAMA!

Columbia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Ian Lipkin yakın zamanda bir televizyon programına konuk olarak bir kan plazmasının yeni tip Corona virüs tedavisi için yardımcı olabileceğini söyledi.

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisi için umutlandıran açıklama! Corona virüsü tedavisi ve aşısı bulundu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA