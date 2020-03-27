Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisi için umutlandıran açıklama! Corona virüsü tedavisi ve aşısı bulundu mu?

Corona virüsü tedavisi için tüm dünyada çalışmalar hızla devam ederken umutlandıran bir son dakika haberi geldi. Columbia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Ian Lipkin yaptığı açıklamada şimdilerde birçok uzmanın koronavirüsünün ilacı olduğunu düşündüğü iyileşen vakalardan alınacak kanın plazmasının hasta vakalara aktarılması yönteminin olumlu sonuçlandığını bildirdi. Dr. Lipkin, virüsle savaşmanın yeni bir yolunu keşfetmek için Ocak ayında Çin'e gittiğini ve yakın zamanda kan plazması tedavisi alan hastalar üzerinde araştırma yaptığını belirtirken bu yöntemin aşının bulunacağı zamana kadar çok yararlı bir çözüm olacağını vurguladı. İşte Columbia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Ian Lipkin tarafından yapılan açıklama ve son dakika corona virüsü tedavisi için yaşanan o gelişmeler…

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ İÇİN UMUT VEREN AÇIKLAMA!

Columbia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Ian Lipkin yakın zamanda bir televizyon programına konuk olarak bir kan plazmasının yeni tip Corona virüs tedavisi için yardımcı olabileceğini söyledi.

İşte detaylar…