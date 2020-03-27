SON DAKİKA: Koronavirüs konusunda uzman Çinli ekip Cezayir'e geldi...

Tüm dünyada akılalmaz bir hızla yayılan ve enfekte ettiği ülkelerde ölümlere yol açan kovid-19 corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan Cezayir'e 12 kişiden oluşan korona virüs uzmanı gelerek vakaların en fazla görüldüğü bölgelerde destek sağlayacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çin'den 12 kişilik ekip Cezayir'e geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çinli sağlık ekibi, beraberinde tıbbi cihazları da Cezayir'e getirdi.

12 kişilik ekip, koronavirüs vakalarının yoğun olarak tespit edildiği ülkenin güneyindeki Buleyde vilayetinde çalışmalarını yürütecek.

Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26, vaka sayısı ise 383 olarak belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, geçen pazartesi, Buleyde vilayetinin tamamen karantina altına alınması kararını vermişti. Daha önce başkent Cezayir için alınan gece sokağa çıkma yasağına ek olarak cuma günü 9 ayrı vilayette de aynı uygulamanın başlatılması kararlaştırılmıştı.