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Son dakika: Trump ile Devlet Başkanı Şi'den Korona görüşmesi!

Son dakika bilgisine göre ABD Başkanı ile Devlet Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı. Donald Trump2ın Koronavirüs için Çin Virüsü ifadesini kullanması Çin'de büyük tepki toplamıştı!

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 11:11 ABONE OL
Son dakika: Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'den Korona görüşmesi!

Trump, Twitter hesabında, Şi ile yaptığı görüşme için "çok iyi" ifadesini kullandı ve Çin'in, Kovid-19 ile mücadelesine duyduğu saygıyı ilettiğini bildirdi.

ABD Başkanı, "Salgınla mücadelede Çin ile yakın çalışma yürütüldüğünü" de aktardı.

SAĞLAM ADIMLAR ATILMASI İÇİN ÇAĞRI!

Şinhua ajansının haberinde de Şi'nin görüşmede, ABD'ye ikili ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam adımlar atılması çağrısı yaptığı belirtildi.

Çin Devlet Başkanının görüşmede, iki ülkenin salgının kontrol altına alınmasında ve diğer alanlarda iş birliğini artırmasının, karşılıklı saygı ve kazan-kazana dayalı ilişki geliştirmesinin önemine işaret ettiği ifade edildi.

Trump, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefonda görüşmüş, iki lider Kovid-19 ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele almıştı.

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Son dakika: Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'den Korona görüşmesi!
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