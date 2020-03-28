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Dünya 'le meşgulken 'de ğaniği!

Dünyua vakalarıyla meşgulken 'den ilginç bir haber ajanslara düştü. İsrail şehri Ramat Gan'daki Gan Leumi Parkında ölü bulunan yarasalar, ülkede korku ve paniğe neden oldu. Ülkede, fiziksel travma belirtisi olmayan (yara, darbe vs) ölü sürüleri, bulundu.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 08:33 ABONE OL
Dünya Koronavirüs'le meşgulken İsrail'de yarasa ğaniği!

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, endişe tüm ülkeye hızla yayıldı.

Daha sonra Breaking Israel News, diğer komşu kentlerde de benzer yarasa ölümlerine rastlanıldığını yazdı.

KORONAVİRÜSÜN NEDENİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Bazı kullanıcılar ise, ölümlere neden olan şeyin 5G teknolojisi için kurulan sistemlerin neden olmuş olabileceğini söyledi.

Bir süredir yarasaların, şimdiye kadar 25.000'den fazla insanın ölümüne neden olan ve hala devam eden koronavirüs pandemisinin bir nedeni olduğu tahmin ediliyor.

Yarasalarda dolaşan virüsün insanlar arasındaki salgında görülenden çok daha daha farklı olduğunu savunan bilim insanları, iddianın kanıtlanmamış olduğunu söylüyor.

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Dünya Koronavirüs'le meşgulken İsrail'de yarasa ğaniği!
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