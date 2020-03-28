Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina

'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina

ABD’nin Rhode Island eyaletinde polisin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için salgının merkezi haline gelen ’a ait plaka taşıyan araçları durdurup, içindekileri 14 gün zorunlu karantinaya almaya başladığı öğrenildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.3.2020 23:30 ABONE OL
New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina

Rhode Island Valisi Gina Raimondo'nun geçen hafta yaptığı, "Şu anda kesin bir riskimiz var, bu riskin adına New York deniyor." açıklaması üzerine eyaletin ulusal muhafızları harekete geçti.

Henüz 200 civarında Kovid-19 vakası görülen eyalette agresif bir kampanya başlatıldığı, salgından kaçıp Rhode Island'daki yazlık evlerine sığınan New Yorkluların kapı kapı kontrol edildikleri öğrenildi.

Uygulamanın başlamasında, vaka sayısının 50 bine dayandığı New York'un salgının merkezi olması ve buradakilerin birçoğunun Rhode Island'da ikinci evinin olduğunun bilinmesi etkili oldu.

YASAĞA UYMAYANLARA 90 GÜN HAPİS

Vali Raimondo, cuma günü yaptığı basın açıklamasında, özellikle New Yorkluların yazlık evlerinin en yoğun bulunduğu New Port bölgesinin kontrol edileceğini belirtirken, "Rhode Island'a New York'un neresinden olursa olsun gelen herkes karantinaya alınmalı. Bu, güç kullanmayı mümkün kılan bir kanundur." ifadelerine yer vermişti.

Uygulama kapsamında, havaalanları, tren istasyonları ve otobüs garajlarında ulusal muhafızların göreve başladığı ve karantina yasağına uymayan New Yorklulara, 500 dolar ve 90 güne kadar hapis cezası verileceği bildirildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği Rhode Island şubesi kararı desteklerken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) şubesi ise uygulamanın anayasal haklara aykırı olduğunu iddia etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA