Amerika kontrolü kaybediyor

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen gün hızla artıyor. Şimdiye kadar en çok vakanın görüldüğü ülke ise ABD oldu. Ülkedeki vaka sayısı 116 bin 448'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 943'e ulaştı. Bugüne kadar daha çok New York, Washington, California gibi sahil eyaletlerinde görülen virüs şimdi tüm ülkede etkili olmaya başladı. Chicago ve Detroit'in yeni bölgeler olması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini zorunlu karantinaya alacaklarını duyurdu. Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot da yaptığı açıklamada "New York'ta ne olduğunu görüyorum. Bence bu hepimiz için dikkatli olmamızı söyleyen bir işarettir" dedi. Araştırmalara göre birçok şehir yaklaşan krize hazır değil. ABD'de 192 şehrin yüzde 90'ının yeterli miktarda koruma ekipmanına sahip olmadığı kaydedildi. Salgınla mücadele için yetişmiş uzman sıkıntısı çeken ve çöken sağlık sistemi nedeniyle zor günler yaşayan ABD, mücadeleye destek verebilecek yabancı doktor ve sağlık personeli arıyor. Başvuru yapacak sağlıkçılara vize kolaylığı sağlanacak. Başkan Trump da salgınla mücadelede ventilatör ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli adımlar attıklarını belirterek, "Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz ya da edineceğiz" dedi.Massachusetts eyaletindeki 4 tıp fakültesi, salgın ile mücadele için öğrencilerini erken mezun etme kararı aldı. Massachusetts Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Sekreteri Marylou Sudders, tüm tıp fakültelerinden 4. sınıf öğrencilerini erken mezun etmelerini istemişti. Boston, Harvard, Tufts ve Massachusetts Tıp Fakülteleri bu çağrıya destek vererek öğrencileri erken mezun etmeye karar verdi.DÜNYA genelinde iyileşen sayısı 139 bin 555'e yükseldi. Vaka sayısı 650 bin 926'ya, ölü sayısı ise 30 bin 299'a ulaştı. Virüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya'da ölü sayısı 10 bin 23'e ulaştı. Can kayıplarında İtalya'yı 5 bin 812 ile İspanya, 3 bin 295 ile Çin, 2 bin 517 ile İran ve 2 bin 314 ile Fransa takip ediyor. 430 kişinin öldüğü Almanya'da ise Türk vatandaşı Y.K. (74), virüs nedeniyle hayatını kaybetti.ABD'DE Temsilciler Meclisi üyesi Pennsylvania temsilcisi Cumhuriyetçi Mike Kelly, yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece ülkede koronavirüs bulaşan Kongre üyesi sayısı 5'e çıktı.