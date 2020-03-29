Rusya: Korona ilacı geliştirdik

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada,'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi. Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, FMBA Başkanı Veronika Skvortsova'nın şu ifadelerine yer verildi:"İlaç yüksek seçicilikle koronavirüsün hücre kültürlerindeki sitopatik etkisini bloke eder ve replikasyonunu (kopya edilmesini) önler, Meflokin'in immünsüpresif etkisi ise virüsün neden olduğu yangısal tepkisinin aktivasyonunu önler. Bu, değişen ağırlıktaki koronavirüs enfeksiyonu olan hastalar için etkili bir tedavi sağlayacak." Açıklamada ayrıca koronavirüsün önlenmesi için de meflokin bazlı etkili ve güvenli bir şema geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Rusya daha önce de koronavirüse karşı aynı anda altı ayrı aşı geliştirme projesinin devam ettiğini duyurmuştu.