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Haberi: salgını ile ilgili dünyayı umutlandıran gelişme! 2 corona virüsü hastası o ilaçla iyileştirildi

New York’tan gelen haberi salgını ile ilgili tüm dünyaya umut verdi. 12 Aralık tarihinde Vuhan’da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde pandemi olarak ilan edilen corona virüsü şu ana kadar 30 binden fazla insanın ölümüne yol açtı. Dünya üzerindeki vaka sayısı 660 bini geçerken, hastalığın aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak basınında yer alan o haber hastalıkla boğuşan dünyaya umut verdi. New York'taki bir hastanede çalışan doktorların, iki hastayı HIV ve meme kanseri için kullanılan ilaçlarla iyileştirdiği öne sürüldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 29.3.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 11:26 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgını ile ilgili dünyayı umutlandıran gelişme! 2 corona virüsü hastası o ilaçla iyileştirildi

Dünya üzerinde 30 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 12 Aralık tarihin Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa bir sürede tüm dünya üzerinde etkilerini gösteren corona virüsünde vaka sayısı 700 bine yaklaştı. Özellikle Avrupa'da Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde ölü sayıları korkutucu boyutlara ulaşırken, son dönemde virüsün patlama yaptığı 'den gelen dünyaya umut verdi. Dünya salgını ile mücadele ederken; New York'taki bir hastanede çalışan doktorların, iki hastayı HIV ve meme kanseri için kullanılan ilaçlarla iyileştirdiği öne sürüldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU HABERİ KONUŞUYOR! 2 CORONA VİRÜSÜ HASTASINI İYİLEŞTİRDİ

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ölüm sayısı 30 bini geçerken, ABD basını, bilim insanı ve doktorların deneysel bir ilaç geliştirdiğini yazdı.

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgını ile ilgili dünyayı umutlandıran gelişme! 2 corona virüsü hastası o ilaçla iyileştirildi
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