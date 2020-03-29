Corona virüsünden son dakika haberi: Meflokin nedir, virüsü tedavi eder mi? Rusya Meflokin ilacının corona virüsü tedavi ettiği duyurdu!

Rusya'dan gelen son dakika corona virüsü açıklamasının ardından tüm dünya adeta bu habere kilitlendi. Meflokin adı verilen ve sıtma tedavisinde kullanılan maddenin corona virüsü tedavisi için olumlu yanıt verdiği ve ilacın bulunduğunu açıklayan Rusya Federal Biyomedikal Ajansı "Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında korona virüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi." İfadeleri kullanıldı. Buna göre ise binlerce vatandaş Rusya Corona virüsü tedavisini buldu mu? Meflokin nedir, coronavirüsü tedavisi bulundu mu? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizin devamından tüm detaylara erişebilirsiniz…

RUSYA AÇIKLADI! CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ İÇİN MEFLOKİN...

Tüm dünyayı saran salgının tedavisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken gelen son dakika açıklaması ile Rusya'da corona virüsü tedavisinin bulunduğu bildirildi. İddia edilen ilaç Meflokin, sıtmayı önlemek veya tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Önleme için kullanıldığında, tipik olarak potansiyel maruziyetten önce başlar ve potansiyel maruziyetten sonra birkaç hafta devam eder.

İşte detaylar...