Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Corona virüsünden son dakika haberi: Meflokin nedir, virüsü tedavi eder mi? Rusya Meflokin ilacının corona virüsü tedavi ettiği duyurdu!

Corona virüsünden son dakika haberi: nedir, virüsü tedavi eder mi? Meflokin ilacının tedavi ettiği duyurdu!

Tüm dünyada tedavisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Federal Biyomedikal Ajansı son dakika açıklaması ile isimli bir ilacın coronavirüs tedavisinde olumlu sonuçlar verdiğini ve ilacı bulduklarını açıkladı. Sıtma tedavisinde kullanıldığı bilinen bu ilacın işe yaradığı bilgisinin gelmesinin ardından ise , bulundu mu? Sorusu internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Rusya'dan gelen bu önemli açıklamaya tüm dünya kilitlenirken konuyla ilgili tüm detayları sizler için derledik. Peki, Rusya'dan gelen son dakika açıklaması ile Corona virüsü tedavisi bulundu mu? Meflokin nedir, hangi ilaçlarda bulunur? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.3.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 18:12 ABONE OL
Corona virüsünden son dakika haberi: Meflokin nedir, virüsü tedavi eder mi? Rusya Meflokin ilacının corona virüsü tedavi ettiği duyurdu!

'dan gelen son dakika açıklamasının ardından tüm dünya adeta bu habere kilitlendi. adı verilen ve sıtma tedavisinde kullanılan maddenin için olumlu yanıt verdiği ve ilacın bulunduğunu açıklayan Rusya Federal Biyomedikal Ajansı "Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında korona virüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi." İfadeleri kullanıldı. Buna göre ise binlerce vatandaş Rusya Corona virüsü tedavisini buldu mu? , coronavirüsü tedavisi bulundu mu? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizin devamından tüm detaylara erişebilirsiniz…

RUSYA AÇIKLADI! CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ İÇİN MEFLOKİN...

Tüm dünyayı saran salgının tedavisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken gelen son dakika açıklaması ile Rusya'da corona virüsü tedavisinin bulunduğu bildirildi. İddia edilen ilaç Meflokin, sıtmayı önlemek veya tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Önleme için kullanıldığında, tipik olarak potansiyel maruziyetten önce başlar ve potansiyel maruziyetten sonra birkaç hafta devam eder.

İşte detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsünden son dakika haberi: Meflokin nedir, virüsü tedavi eder mi? Rusya Meflokin ilacının corona virüsü tedavi ettiği duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA