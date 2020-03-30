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’den bir sevindiren haber daha! öğrenciler okullara döndü

Koronavirüsün şiddetini durduran 'de hayat normale dönmeye başlıyor. Çin'in resmi olarak korona virüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından Çin'in 'nde 370 bin öğrenci ders başı yaptı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 15:15 ABONE OL
Çin’den bir sevindiren haber daha! öğrenciler okullara döndü

Çin'den dünya geneline yayılan korona virüs nedeniyle dünya alarmda. Çin'den İran, İtalya, İspanya, İngiltere'ye kadar yayılan korona virüs nedeniyle ülkeler çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Çin ise geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng'in ülke içindeki korona virüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından Çinli öğrenciler bugün okullarına geri döndü. Çin'in Özerk İç Moğolistan Bölgesi'nde 370 bin öğrenci ders başı yaptı. Hohhot kentinde öğrenciler okula girişlerde termal kamera ile kontrol ediliyor. Sınıf kapılarına yerleştirilen dezenfekten ile kişisel hijyenin sağlanması amaçlanıyor. Sınıfta öğrencilerin maske kullanımına devam etmesi dikkat çekiyor.

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Çin’den bir sevindiren haber daha! öğrenciler okullara döndü
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