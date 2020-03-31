Küresel bilanço ağırlaşıyor

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(Kovid-19) dünya genelinde 36 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 158 bin 700 kişi iyileşti. Enfekte kişi sayısı ise 759 bini geçti.31 yeni vaka tespit edilirken, 4 kişi daha hayatını kaybetti.Korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısı 101 bin 7399'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 591'e ulaştı.85 bin 195 vakayla Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısında Çin'i geçerek, ABD ve İtalya'nın ardından en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü ülke oldu. İspanyol hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında zaruri olmayan tüm ekonomik faaliyetleri bugünden itibaren iki hafta için "durdurma kararı" aldı. Yeni önlemler kapsamında, ülke genelinde cenaze törenleri yasaklandı. Defin sırasında en fazla üç kişinin bulunmasına izin verileceği bildirildi.Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi.Ölü sayısının 16'ya çıktığı İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un yeni tip koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine Netanyahu'ya yapılan test ise negatif çıktı.Ölü sayısının bin 408'e yükseldi. Koronavirüs tespit edilen Prens Charles'ın karantinadan çıktığı bildirildi. Kraliçe 2'nci Elizabeth'in yardımcılarından birine de koronavirüs teşhisi konuldu. Ayrıca korona virüsü kaptığını açıklayan Başbakan Boris Johnson'ın danışmanı Dominic Cummings'in de semptomları gösterdiği iddia edildi.