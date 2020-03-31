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Son dakika haberi: Onaylandı! 2 dakikada sonuç veren testi...

ABD dünyada en çok korona virüs vakasının görüldüğü ülke konumuna geldi. 177.452 corona virüsü vakası görülen ABD'de Los Angeles merkezli bir şirket 2 dakikada sonuç veren testi geliştirdi. ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) yapılan açıklamada, 2 dakikada sonuç veren corona virüs testi kitinin onaylandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 22:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Onaylandı! 2 dakikada sonuç veren corona virüs testi...

ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) yapılan açıklamada, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitinin onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu testin sadece sağlık yetkilileri tarafından yapılabileceği belirtildi.

Bodysphere'den yapılan açıklamada da şirketin, testleri salgının en yoğun görüldüğü bölgelere göndermek için federal ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

NEW YORK VALİSİ'NİN KARDEŞİ CNN SUNUCUSU DA KOVİD-19'A YAKALANDI

Öte yandan, ABD'nin en büyük basın kuruluşlarından CNN'de sunuculuk yapan ve New York Valisi Andrew Cuomo'nun kardeşi olan Chris Cuomo da Kovid-19'a yakalandı.

Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Cuomo, son günlerde ateş, titreme ve nefes darlığı gibi belirtileri olduğunu kaydetti.

ABD'deki Kovid-19 salgınının merkezi konumundaki New York'ta yaşayan Cuomo, kendisini evinin bodrumunda karantinaya aldığını belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de 164 bin 610 Kovid-19 vakası bulunurken, 3 bin 170 kişi de virüs nedeniyle yaşamını kaybetti.

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Son dakika haberi: Onaylandı! 2 dakikada sonuç veren corona virüs testi...
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