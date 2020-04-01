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, salgını nedeniyle 'dan tıbbi ekipman satın aldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 'dan tıbbi ekipman satın aldıklarını bildirdi. Ortagus, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, yapılan anlaşmanın yeni tip (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 05:45 ABONE OL
ABD, Corona virüsü salgını nedeniyle Rusya'dan tıbbi ekipman satın aldı

ABD'nin, Kovid-19 salgını konusunda küresel bir mücadele verdiğini ancak çözümün tek başına sağlanamayacağını belirten Ortagus, şunları kaydetti:

"30 Mart'ta Başkan Trump ve Başkan Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından ABD, 1 Nisan'da New York'a varan ve solunum cihazı ile kişisel koruyucu ekipmanların da olduğu bir uçak dolusu tıbbi malzeme satın almıştır. Her iki ülke de geçmişte kriz zamanlarında birbirlerine insani yardım sağlamıştır ve gelecekte de sağlayacaktır. Hepimizin hayatını tehdit eden ortak bir düşmanın üstesinden gelmek için birlikte çalışma zamanı."

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya'dan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ABD'ye gönderilen ve tıbbi ekipman taşıyan "AN-124" tipi askeri kargo uçağı, New York Uluslararası Havalimanı JFK'ye indi.

Rusya Savunma Bakanlığı da tıbbi ekipman ve maske taşıyan uçağın, Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye gönderildiğini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün "Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. (Donald) Trump, bunu şükranla kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.

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ABD, Corona virüsü salgını nedeniyle Rusya'dan tıbbi ekipman satın aldı
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