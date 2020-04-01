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'da inanılmaz iddia! Dünya’ya meteor mu düştü? , nasıl oluşur?

'dan gelen son dakika görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Nijerya'da bir arazide geniş bir çukura meteor düştü iddiası gündeme otururken vatandaşlar "?" araştırması yapmaya başladılar. Son günlerde internette ve sosyal medyada konuşulan konular arasında yer alan dünyaya gök taşı çarpacağı iddiası sebebiyle oluşan bu durumun da ardından merak giderek arttı. Sosyal medyada yer alan videonun ardından merak edilen , nasıl oluşur?

Giriş Tarihi: 1.4.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 10:07 ABONE OL
Nijerya'da inanılmaz iddia! Dünya’ya meteor mu düştü? Meteor nedir, nasıl oluşur?

Gök taşı, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adı olarak bilinir. Meteorit ise düşen nesnenin katı kalıntısı olarak adlandırılır. 'daki inanılmaz iddia üzerine araştırılan , nasıl oluşur sorusunun yanıtı da bu bağlamda merak ediliyor. Gece saatlerinde yayınlanan video sosyal medyada gündem olurken iddialara göre; Nijerya'da meydana gelen dev bir çukurun meteor yüzünden gerçekleştiği söylendi. Bu durumun ardından internet üzerinden meteor nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

METEOR NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Nijerya'da meydana gelen olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Gece saatlerinde gelen video bir anda Twitter üzerinden yayıldı. "?" sorusunu akıllara getirirken öte yandan da meteor nedir, nasıl oluşur gibi soruların yanıtları aranıyor.

İşte cevabı…

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Nijerya'da inanılmaz iddia! Dünya’ya meteor mu düştü? Meteor nedir, nasıl oluşur?
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