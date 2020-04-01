Nijerya'da inanılmaz iddia! Dünya’ya meteor mu düştü? Meteor nedir, nasıl oluşur?

Gök taşı, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adı olarak bilinir. Meteorit ise düşen nesnenin katı kalıntısı olarak adlandırılır. Nijerya'daki inanılmaz iddia üzerine araştırılan meteor nedir, nasıl oluşur sorusunun yanıtı da bu bağlamda merak ediliyor. Gece saatlerinde yayınlanan video sosyal medyada gündem olurken iddialara göre; Nijerya'da meydana gelen dev bir çukurun meteor yüzünden gerçekleştiği söylendi. Bu durumun ardından internet üzerinden meteor nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

METEOR NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Nijerya'da meydana gelen olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Gece saatlerinde gelen video bir anda Twitter üzerinden yayıldı. "Nijerya'ya meteor mu düştü?" sorusunu akıllara getirirken öte yandan da meteor nedir, nasıl oluşur gibi soruların yanıtları aranıyor.

İşte cevabı…