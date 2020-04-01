Corona virüsüne karşı ilaçlar devrede

Dünya genelindeki corona virüsü vaka sayıları 850 bini geçti. Aktif hasta olan 634 binden fazla kişinin yüzde 95'inin durumu hafif. Geriye kalan 30 bin kişinin yani yüzde 5'lik kesimin ise durumu ciddi seviyelerde. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 176 bin 837 oldu. Salgının tedavisi için de iki ilaç haberi geldi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), olası yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların Kovid-19 tedavisinde kullanımına onay verdi. FDA açılamasında, Trump yönetimin ön onayı ile alınan karar gereği, milyonlarlarca doz anti-sıtma ilacının (hidroksiklorokin ve klorokin) ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını belirtti. Bazı uzmanlar ise ilacın akut solunum semptomlarının hafifletilmesi ve virüsün temizlenmesine yardımcı olduğuna dair çok az veri olduğunu, yaygın kullanımı durumunda yan etkilerinin ölümcül olabileceğini iddia etti.







VEREM AŞISI DETAYI

ABD'li epidemiyologların, farklı ülkelerdeki Kovid-19 kaynaklı ölüm oranları ile bu ülkelerde verem aşısının (BSG) ne kadar yaygın uygulandığı arasında bir bağ bulduğu belirtildi. Bilim insanları, BSG aşı politikası uygulamayan ülkelerin (İtalya, Hollanda, ABD) Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkeler olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. BSG aşı uygulamasının virüs kapma düzeyini azalttığını ortaya çıkaran bilim insanları, bu aşının koronavirüse karşı mücadelede başlıca araçlardan biri haline gelebileceğini dile getirdi. Öte yandan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun Merkezi Epidemioloji Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüsü teşhis etmeye yönelik, yanlışlıkla sonucu pozitif göstermeyen, yüksek hassasiyetli yeni bir test geliştirdi.

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN VE NASIL BİTER? KOVİD-19 SALGINI İÇİN UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

UZMANLARDAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA! GRİP OLAN KİŞİ CORONA VİRÜSE YAKALANIR MI?