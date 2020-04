Kremlin’i alarma geçiren tokalaşma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi'ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin'e düzenli olarak Kovid-19 testi yapılıyor ve her şey normal" açıklamasında bulundu.* Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı. Vaka sayısı 853 bin 436. Ölü sayısı 41 bin 990. 176 bin 837 kişi ise iyileşti.* İtalya son 24 saatte 837 kişi öldü. 12 bin 428 kişi ile en fazla can kaybının yaşandığı ülke.* İspanya'daki can kayıpları da 8 bin 269'a yükseldi. Vaka sayısı 94 bin 417 oldu.* Fransa'da ölü sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e çıktı. Vaka sayısı ise 52 bin 128.* Almanya'da ölü sayısı 682'ye yükseldi, vaka 68 bin 180. Başbakan Angela Merkel'in üçüncü COVID-19 testi de negatif çıktı.* İngiltere'de ölü sayısı 381 artarak bin 789'a ulaştı.* Çin'de yurt dışı kaynaklı 48 vaka tespit edildi.* İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun testi negatif çıktı.