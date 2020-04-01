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Son dakika haberi: (AP) Raportörü'nden Türkiye'ye teşekkür! "Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız."

(AP) Raportörü Nacho Sanchez Amor'den Türkiye'ye teşekkür. Coronavirüs ile mücadele kapsamında ve 'ya tıbbi malzemeler gönderen Türkiye'ye teşekkür eden Amor, "Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız." ifadesini kullandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.4.2020 23:49 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 00:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Avrupa Parlamentosu AP Türkiye Raportörü'nden Türkiye'ye teşekkür! Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin İspanya'ya yolladığı tıbbi malzemeler için teşekkür ederek, "Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız." ifadesini kullandı.

İspanyol kökenli Sanchez, Twitter'dan "Türk hükümetine ve halkına İspanya'ya önemli tıbbi malzeme gönderdiği için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Türkiye'nin İspanya kadar Kovid-19'dan etkilenmemesini umduğunu belirten Sanchez, paylaşımında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketledi ve Türkçe olarak "Teşekkür ederim" ifadesine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gönderilmişti.

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Son dakika haberi: Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü'nden Türkiye'ye teşekkür! "Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız."
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