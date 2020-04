Son dakika haberi: Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü'nden Türkiye'ye teşekkür! "Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız."

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin İspanya'ya yolladığı tıbbi malzemeler için teşekkür ederek, "Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız." ifadesini kullandı.

İspanyol kökenli Sanchez, Twitter'dan "Türk hükümetine ve halkına İspanya'ya önemli tıbbi malzeme gönderdiği için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

Thank you Turkey's Govt and Turkish people 🇹🇷 for your empathic delivery of health material to Spain 🇪🇸 . Hope your country doesn't suffer the cruelty of #COVID19 til the same extent Spain is experiencing. We will never forget your solidarity. teşekkür ederim @MevlutCavusoglu