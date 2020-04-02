Corona virüsü son dakika haberleri: Koronavirüs hastası ağlayarak böyle yalvardı! "Ne olur dışarı çıkmayın"

İngiltere, yeni tip corona virüsün merkez üssü durumunda olan Avrupa ülkelerinden sadece bir tanesi. Ülkede bilanço her geçen gün ağırlaşırken 29 bin 872 kişiye Covid-19 teşhisi kondu. Başbakan Boris Johnson'ın da corona virüse yakalandığı İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 352 kişi olarak açıklandı. Salgına karşı mücadele devam ederken yürek burkan son dakika haberleri art arda geliyor.

KORONAVİRÜS HASTASI BÖYLE YALVARDI

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki Cherry Willingham kasabasında yaşayan Sharon Cook, 23 Mart'ta koronavirüs semptomları gösterdiği için hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren ve iyileşme aşamasında olan Cook, hastane odasındaki hasta yatağından insanlara seslendi. Cook'un çığlıkları, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yer aldı.