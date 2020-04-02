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virüsü son dakika haberleri: hastası ağlayarak böyle yalvardı! "Ne olur dışarı çıkmayın"

virüsü son dakika haberleri... İngiltere, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü ülkelerinden sadece birisi. Geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da da corona virüsü tespit edilmiş, bu durum geniş yankı uyandırmıştı. Ülkede bilanço ağırlaşırken enfekte olan hasta sayısı 29 bin 872'ye ulaştı. Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 352 olarak açıklandı. Corona virüsü teşhisi nedeni ile hastaneye kaldırılan Sharon Cook isimli bir kadının çığlıkları ise dünya gündemine oturdu. Gözyaşları içerisinde insanlara seslenen Cook'un söyledikleri sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yer aldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 16:57 ABONE OL
Corona virüsü son dakika haberleri: Koronavirüs hastası ağlayarak böyle yalvardı! Ne olur dışarı çıkmayın

İngiltere, yeni tip virüsün merkez üssü durumunda olan Avrupa ülkelerinden sadece bir tanesi. Ülkede bilanço her geçen gün ağırlaşırken 29 bin 872 kişiye Covid-19 teşhisi kondu. Başbakan Boris Johnson'ın da corona virüse yakalandığı İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 352 kişi olarak açıklandı. Salgına karşı mücadele devam ederken yürek burkan son dakika haberleri art arda geliyor.

KORONAVİRÜS HASTASI BÖYLE YALVARDI

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki Cherry Willingham kasabasında yaşayan Sharon Cook, 23 Mart'ta semptomları gösterdiği için hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren ve iyileşme aşamasında olan Cook, hastane odasındaki hasta yatağından insanlara seslendi. Cook'un çığlıkları, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yer aldı.

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Corona virüsü son dakika haberleri: Koronavirüs hastası ağlayarak böyle yalvardı! "Ne olur dışarı çıkmayın"
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