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Coronavirüs salgını 'den sonra en çok o ülkeyi etkiledi! Asya'da salgınında son durum...

'in Vuhan ketinde ortaya çıkan salgını, Asya'da Çin'den sonra en çok 'yı etkiledi. Endonezya'da kaynaklı ölümlerin sayısı 170'e ulaştı. Ülke genelinde Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısının 1790 olduğu bilgisini paylaşan Yurianto, iyileşenlerin sayısının da 112'ye çıktığını ifade etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 16:36 ABONE OL
Coronavirüs salgını Çin'den sonra en çok o ülkeyi etkiledi! Asya'da Covid-19 salgınında son durum...

Endonezya, Çin'den sonra Asya'da 170 can kaybıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı en fazla ölümün meydana geldiği ülke oldu. Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 13 kişi artarak 170'e yükseldiğini açıkladı.

Ülke genelinde Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısının 1790 olduğu bilgisini paylaşan Yurianto, iyileşenlerin sayısının da 112'ye çıktığını ifade etti.

Son verilere göre, Asya'da en çok ölümün görüldüğü ülkeler arasında Endonezya'dan sonra gelen Güney Kore'de ise bugün, virüs tespit edilenlerin sayısı 9 bin 976'ya çıktı, yaşamını yitirenlerin sayısı 169 oldu.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SEYAHAT YASAĞI OLMAYACAK

Devlet Başkanı Joko Widodo, her yıl milyonlarca kişinin memleketine döneceği Ramazan Bayramı tatiline ilişkin yaptığı açıklamada, bu dönemde herhangi bir seyahat yasağı olmayacağını kaydetti.

Yetkililer, salgın önlemleri kapsamında, bayramda memleketine dönmek isteyenlerin sağlık kontrolünden geçmeleri gerektiğini belirtti.

Salgının giderek artması üzerine salı günü ülke genelinde "kamu sağlığı acil durum" ilan edilmişti.

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Coronavirüs salgını Çin'den sonra en çok o ülkeyi etkiledi! Asya'da Covid-19 salgınında son durum...
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