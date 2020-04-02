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'de Koronavirüs nedenli ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Koronavirüs etkisi 'da da iyice hissedilmeye başlandı. 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e, vaka sayısı 6 bin 211'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 11:57 ABONE OL
İsrail'de Koronavirüs nedenli ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve yaşları 72 ve üzeri olan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 31'e ulaştı.

Öte yandan ülkede 119 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ifade edildi.

Böylece vaka sayısının 6 bin 211'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 107'sinin durumunun ağır olduğu, 289 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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İsrail'de Koronavirüs nedenli ölenlerin sayısı 31'e yükseldi
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