SON DAKİKA: ABD’li doktordan Beyaz Saray’a korkutan corona virüsü mektubu! Koronavirüs havada asılı mı kalıyor?

Tüm dünyaya tıp uzmanlarının bile şaşkınlıkla karşıladığı bir hızla yayılım gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsüyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. John Hopkins Üniversitesi gis and data verilerine göre 5 bin 316 kişinin vefat ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Bilim Akademisi'nde bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten Doktor Harvey Fineberg ve ekibinin kaleme aldığı bir mektup akşam saatlerinde Beyaz Saray'a gönderildi. Gönderilen mektup'ta yeni bulaşma yollarına değinen Dr. Fineberg, merak edilen konuşma ve nefes almayla koronavirüs bulaşır mı, havada asılı mı kalıyor? sorusunu da cevapladı...

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ: KORONAVİRÜS HAVADA ASILI MI KALIYOR?

İşte son dakika haberinden tüm ayrıntılar…