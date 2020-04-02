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SON DAKİKA: ABD’li doktordan ’a korkutan mektubu! havada asılı mı kalıyor?

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak akıllara durgunluk veren bir hızla tüm dünyaya yayılım gösteren enfeksiyonu ile ilgili uluslararası haber ajanslarına son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Bilim Akademisi’nde bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışan Doktor Harvey Fineberg’den ’a dün akşam saatlerinde coronavirüsün yeni bulaşma yolları içerikli bir mektup gönderildi. Mektubun içerisinde herkes tarafından merak edilen konuşma ve nefes almayla koronavirüs bulaşır mı, havada asılı mı kalıyor? sorusu da cevap buldu. İşte son dakika haberinin detayları…

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.4.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 22:14 ABONE OL
SON DAKİKA: ABD’li doktordan Beyaz Saray’a korkutan corona virüsü mektubu! Koronavirüs havada asılı mı kalıyor?

Tüm dünyaya tıp uzmanlarının bile şaşkınlıkla karşıladığı bir hızla yayılım gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsüyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. John Hopkins Üniversitesi gis and data verilerine göre 5 bin 316 kişinin vefat ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Bilim Akademisi'nde bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten Doktor Harvey Fineberg ve ekibinin kaleme aldığı bir mektup akşam saatlerinde 'a gönderildi. Gönderilen mektup'ta yeni bulaşma yollarına değinen Dr. Fineberg, merak edilen konuşma ve nefes almayla bulaşır mı, havada asılı mı kalıyor? sorusunu da cevapladı...

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ: KORONAVİRÜS HAVADA ASILI MI KALIYOR?

İşte son dakika haberinden tüm ayrıntılar…

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SON DAKİKA: ABD’li doktordan Beyaz Saray’a korkutan corona virüsü mektubu! Koronavirüs havada asılı mı kalıyor?
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