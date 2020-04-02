Son Dakika Haberi: Dünya Nijerya’ya meteor düştü iddiasını konuşuyor! Nijerya meteor mu düştü? Gerçek ortaya çıktı…

Dünya Nijerya'da meteor düştü! İddiasını konuşurken, konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Nijerya'da yerel kaynaklar tarafından geçilen haberde Ondo Eyaletinin başkenti Akure'de meydana gelen patlamada 100'den fazla bina, okul ve kilesinin yıkıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medyada meteor düştüğü iddiası ile paylaşılan o video ortalığı karıştırdı. İddialara göre bölgedeki bir kilise ve okul tamamen yok oldu. Peki, Nijerya'ya meteor mu düştü? Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar…

NİJERYA'YA METEOR MU DÜŞTÜ? SOSYAL MEDYA BU İDDİAYI KONUŞUYOR!

Nijerya'ya meteor mu düştü? Meteor düştü haberleri üzerine Nijerya'daki görüntülerin gerçeği ortaya çıktı.

İşte detaylar;