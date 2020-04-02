Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi: Dünya Nijerya’ya meteor düştü iddiasını konuşuyor! Nijerya meteor mu düştü? Gerçek ortaya çıktı…

Haberi: Dünya ’ya meteor düştü iddiasını konuşuyor! mu düştü? Gerçek ortaya çıktı…

meteor mu düştü? Dünya Nijerya’dan gelen o görüntülerini konuşuyor. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde Nijerya’da büyük bir arazide geniş bir çukur oluştuğu görüldü. Yerel kaynaklar bu çukurun meteor düşmesi nedeniyle olduğunu belirtirken, sosyal medya bu iddialarla yıkıldı. Sosyal medya kullanıcıları Nijerya’ya meteor mu düştü? aratmasını gerçekleştirirken, konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:50 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dünya Nijerya’ya meteor düştü iddiasını konuşuyor! Nijerya meteor mu düştü? Gerçek ortaya çıktı…

Dünya 'da meteor düştü! İddiasını konuşurken, konuyla ilgili açıklaması geldi. Nijerya'da yerel kaynaklar tarafından geçilen haberde Ondo Eyaletinin başkenti Akure'de meydana gelen patlamada 100'den fazla bina, okul ve kilesinin yıkıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medyada meteor düştüğü iddiası ile paylaşılan o video ortalığı karıştırdı. İddialara göre bölgedeki bir kilise ve okul tamamen yok oldu. Peki, Nijerya'ya meteor mu düştü? Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar…

NİJERYA'YA METEOR MU DÜŞTÜ? SOSYAL MEDYA BU İDDİAYI KONUŞUYOR!

Nijerya'ya meteor mu düştü? Meteor düştü haberleri üzerine Nijerya'daki görüntülerin gerçeği ortaya çıktı.

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Dünya Nijerya’ya meteor düştü iddiasını konuşuyor! Nijerya meteor mu düştü? Gerçek ortaya çıktı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA