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haberleri: ile ilgili dünyayı sarsan flaş gelişme! Corona virüsü mutasyona uğradı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyaya yayılan salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Çin’de yapılan bir araştırmada orta yaşlı bir corona virüs hastasını inceleyen uzmanlar şoke eden bir sonuçla karşı karşıya kaldılar. Kişiden alınan numunede mutasyona uğramış bir corona virüsüne rastlandı. Yaşanan bu gelişme dünya basınında son dakika olarak geçildi.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 07:12 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 07:12 ABONE OL
Son dakika haberleri: Corona virüsü ile ilgili dünyayı sarsan flaş gelişme! Corona virüsü mutasyona uğradı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve on binlerce insanın ölümüne neden olan ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının çıkış yeri olan Çin'de hastalardan toplanan numuneleri inceleyen araştırmacılar endişeleri daha da arttıracak bir sonuç ile karşı karşıya kaldılar. Orta yaşlı bir corona virüsü hastasını inceleyen doktorlar, tam 49 gün boyunca belirti göstermeden vücutta kalan bir ile karşı karşıya kaldılar. Yaşanan bu gelişme dünya basınında son dakika olarak geçildi.

DÜNYA ŞOKTA! CORONA VİRÜSÜ MUTASYONA UĞRADI

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının başladığı Çin'de hastalardan toplanan numuneleri inceleyen araştırmacılar endişeleri daha da artıracak sonuçlarla karşı karşıya kaldı.

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Son dakika haberleri: Corona virüsü ile ilgili dünyayı sarsan flaş gelişme! Corona virüsü mutasyona uğradı
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