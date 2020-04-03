Son dakika haberleri: Corona virüsü ile ilgili dünyayı sarsan flaş gelişme! Corona virüsü mutasyona uğradı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve on binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının çıkış yeri olan Çin'de hastalardan toplanan numuneleri inceleyen araştırmacılar endişeleri daha da arttıracak bir sonuç ile karşı karşıya kaldılar. Orta yaşlı bir corona virüsü hastasını inceleyen doktorlar, tam 49 gün boyunca belirti göstermeden vücutta kalan bir koronavirüs ile karşı karşıya kaldılar. Yaşanan bu gelişme dünya basınında son dakika olarak geçildi.

DÜNYA ŞOKTA! CORONA VİRÜSÜ MUTASYONA UĞRADI

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının başladığı Çin'de hastalardan toplanan numuneleri inceleyen araştırmacılar endişeleri daha da artıracak sonuçlarla karşı karşıya kaldı.