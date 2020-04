Son dakika: ABD'de panik havası ve sağlık sistemi iflas etti! Son gelişmeler ABD seçimlerini…

100 BİN İLE 240 BİN ARASI ÖLÜM BEKLENİYOR

-ABD Başkanı Trump 100 bin ölümden bahsetti. Bu nasıl algılandı ABD kamuoyunda?

ABD'de coronavirüsü vakası 200,000 geçmiş durumda ve aynı şekilde hayatını kaybeden ABD'li sayı ise 6 bin üzerinde. Neredeyse ortalama her gün 1000 kişinin hayatını kaybettiği korkunç bir salgınla karşı karşıya ABD. Vaka sayılarının yarısından çoğu New York eyaletinde ve durumun çok kötü olduğunu söyleyebiliriz. Başkan Trump, bilim insanlarının da içinde olduğu ekibin modellemesine göre Nisan ayının ilk iki haftası ölüm sayıları zirveye çıkacak ve bu yıl içinde 100,000 - 240. 000 arasında hayatını kaybedecek Amerikalı olabileceğinden bahsetti. Aslında Trump bu rakamlarda bile iyimser. Zira kendisi alınan tedbirler sayesinde 2.2 milyon insanın hayatını kaybetmesi ihtimalinin önüne geçtiklerini söyledi. Aynı şekilde Bill Gates Vakfı da kendi yaptıkları modellemede 93 bin kişinin hayatını kaybedeceğini ileri sürüyor.

NEW YORK'TA BÜYÜK PANİK

New York geneline baktığımız zaman hakikaten durum kötü mü?

New York'ta ölüm sayıları her geçen gün artıyor. Yatak kapasitesi, solunum cihazlarının eksikliği, maske yetersizliği üst düzeye çıkmış durumda. Düşünebiliyor musunuz ABD, Çin ve Rusya'dan yardımı kabul etti tıbbi malzeme ihtiyacı karşılansın diye. O nedenle NY Eyalet Valisi ve Belediye Başkanı sürekli yardım edin diye çığlıkları attığını görüyoruz. New York'un gözbebeği Central Park'a mobil hastane kuruldu. 45 tane buzlu morg tırı belli hastaneler önlerine yerleştirildi. Sokaklar bomboş sadece ambulans ve polis siren sesleri var. Trump yönetimi şu an askeri gemi yollayarak tam destek veriyorum mesajını kamuoyu ile paylaşıyor.





BÜYÜK SAĞLIK ÇALIŞANI AÇIĞI VAR

Sağlık sistemi ABD'de çöktü mü?

ABD'de sağlık konusu her Başkanlık seçiminde gündeme gelir. Hatta her hükümetin sağlık politikalarında farklı adımları ile her dönemde değiştiğini görüyoruz. Şu anda hali hazırda bazı verilerle ABD'deki sağlık sistemindeki son durumu paylaşmak istiyorum. Amerikan Hastaneler Derneği'ne göre toplam hastane sayısı 6146 ve bunun 5198'i halk hastanesi. ABD'de hastanelerde toplam 924,107 yatak bulunuyor. Toplam hastanelerin masrafı ise 1 trilyon doları geçmiş durumda. KFF rakamlarına göre ABD'de toplam 1,005,295 doktor bulunuyor. U.S. Census'e göre 164,000 sağlık personeli ABD'de doğmuş değil ve yüzde 17'si Amerikan vatandaşı değil. ABD Tıp Derneği'ne göre, ABD'de 2030'a kadar 105,000 doktor açığı olacak. ABD, coronavirüsü ile sağlık sistemindeki sorunları ortaya daha çok çıkması ile sağlık sistemi ve yetişmiş uzman açığı nedeni ile yurt dışından doktor ve sağlık personeli arayışına başladı.





SİGORTASI OLMAYAN HASTANEYE ALINMIYOR

Coronavirüsü yayılması ile peki ne gibi sıkıntılar yaşanıyor?

Örnekler vermek istersem, Kaliforniya'da coronavirüsü testi yapan 17 yaşındaki genç sigortası olmadığı için hastaneye alınmadı ve hayatını kaybetti. Florida'da ise sigortasız olan ve virüs kapan kadının tedavi faturası $34,927.43 dolar geldi. FairHealth'in son raporunda coronavirüsü olup sigortasız olan hastanın toplam faturasının 73 bin dolara kadar çıkacağı ile ilgili şok edici detaylar var. Eğer coronavirüs hastası iseniz ve sigortanız var ise ödeceğiniz miktar 9 bin ile 20 bin dolar arasında. ABD'de şu an 27 milyon sigortasız insan var. Bu insanlar arasında hasta olmasına rağmen, yüksek fatura korkusundan dolayı hastaneye gitmeyen birçok ABD'li var. Gerçek hikayeleri görünce hakikaten sistemde çok sorun olduğunu görebiliyoruz. ABD'deki Türk toplumu olarak benim bildiğim herkes Türkiye'ye giderek sağlık ihtiyaçlarını karşıladı ylllarca. Yani sağlık sistemindeki sorunlar coronavirüsü ile daha da çok patlak vermiş durumda.





SEÇİMLERİN KADERİNİ BU 3 AY BELİRLEYECEK

Başkan Trump'ın Başkanlık seçimlerinde şansı ne?

Başkan Trump'ın coronavirüsle mücadelede büyük sınav verdiğini söyleyebilirim. Gördüğümüz kadarıyla ilk başta geç tedbirler alınmış olsa da, şu anda çok yoğun şekilde ekibi ile her eyalete maddi ve manevi destek veriyor. Amerikan askeri ordusunu harekete geçirmesi, 22 trilyonluk teşvik paketi ile gerekli desteği vermesi bunlardan bazıları. Başkan Trump, son basın toplantısında önce insan hayatı diyerek, tedbirlerin daha da çok artıacağını belirtti. Şu anda en önemli konu coronavirüsle mücadelede partiler üstü hareket edilerek, herkesin birbirine destek olması gerek. Trump yönetimi için şu iki üç ayın çok önemli olduğunu söyleyebilirim.

