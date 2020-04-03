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Son dakika haberi: 'li nörologlardan kritik açıklaması! Coronavirüsü hastasında tespit edildi

salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Her geçen gün son dakika haberlerin geldiği corona virüsü salgını ile ilgili 'deki nörologlar ülkedeki az sayıda corona virüsü hastasının beyninde ciddi bozuklukların tespit edildiğini açıkladı. ABD'deki hastaların bazılarında corona virüse yakalandıktan sonra konuşma bozukluğu ve tepki azalması gözlemlendiği belirtildi. İşte ABD'li nörologların yaptığı kritik açıklamalar...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.4.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 18:43 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'li nörologlardan kritik coronavirüsü açıklaması! Coronavirüsü hastasında tespit edildi

Corona virüsü ( ) salgını ile ilgili son dakika açıklamalar peş peşe geliyor. Corona virüsünün merkez üssü haline gelen dünyada en fazla corona virüsü vaka sayısı bulunan 'de nörologlardan kritik açıklamalar geldi. Ülkedeki az sayıda hastasının beyninde ciddi bozuklukların meydana geldiği dile getirildi.

İŞTE ABD'Lİ NÖROLOGLARIN KRİTİK AÇIKLAMALARI...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'deki nörologlardan kritik açıklama geldi. Ülkedeki nörologların az sayıda koronavirüs (Covid-19) hastasının beyninde ciddi bozukluklar tespit ettiğini açıkladı. Bu hastalarda koronavirüse yakalandıktan sonra konuşma bozukluğu veya tepki azalması gözlemlendiği ifade edildi.

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Son dakika haberi: ABD'li nörologlardan kritik coronavirüsü açıklaması! Coronavirüsü hastasında tespit edildi
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