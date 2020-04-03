Son dakika haberi: ABD'li nörologlardan kritik coronavirüsü açıklaması! Coronavirüsü hastasında tespit edildi

Corona virüsü ( Covid-19) salgını ile ilgili son dakika açıklamalar peş peşe geliyor. Corona virüsünün merkez üssü haline gelen dünyada en fazla corona virüsü vaka sayısı bulunan ABD'de nörologlardan kritik açıklamalar geldi. Ülkedeki az sayıda coronavirüsü hastasının beyninde ciddi bozuklukların meydana geldiği dile getirildi.

İŞTE ABD'Lİ NÖROLOGLARIN KRİTİK AÇIKLAMALARI...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'deki nörologlardan kritik açıklama geldi. Ülkedeki nörologların az sayıda koronavirüs (Covid-19) hastasının beyninde ciddi bozukluklar tespit ettiğini açıkladı. Bu hastalarda koronavirüse yakalandıktan sonra konuşma bozukluğu veya tepki azalması gözlemlendiği ifade edildi.